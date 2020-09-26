Yedikule Hisarı eski görkemine kavuşuyor

Türkiye’nin ve dünyanın en eski açık hava müzelerinden biri olan, İstanbul’un sembol yapılarından Yedikule Hisarı, tekrar halkla buluşmaya hazırlanıyor.

Fatih Belediyesi, önceki gün Yedikule Hisarı’nda düzenlediği basın toplantısıyla İstanbul’un önemli tarihi eserlerinden biri olan Yedikule Hisarı restorasyonu hakkında gelinen son noktayı paylaştı. Bizans’tan Osmanlı’ya kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan İstanbul’un önemli tarihi yapılarından biri olan Yedikule Hisarı uzun yıllardır atıl durumda restore edilmeyi bekliyordu. Fatih Belediyesi tarafından restore edilen Yedikule Hisarı, aşamalı olarak halkın ziyaretine açılacak. Kültür ve sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacak olan Yedikule Hisarı’nda uluslararası düzeyde bir sanat galerisi ile I. Theodosius’tan Fatih Sultan Mehmet’e, Genç Osman’dan Macar elçisine kadar Yedikule’de izi olan önemli şahsiyetlerin hikayelerinin anlatılacağı bir müze de yer alacak. Ayrıca İstanbul’un fethinden sonra yapılan ilk cami olan Fatih Mescidi de ihya edilerek gün yüzüne çıkarılacak.



Etap etap yapılıyor

Türkiye ve bölge ekonomisine katkıda bulunması ve dünyanın en gözde kültür sanat merkezlerinden biri olmasını hedeflediklerini belirten Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, “Hisarın restorasyonu yıllara yayılarak etap etap gerçekleştirilecek. Restorasyon süreci devam ederken aynı zamanda iç avlu düzenlemeleri yapılarak hisar ziyarete açılacak. Ayrıca devam eden restorasyon çalışmaları ziyaretçiler tarafından gözlemlenebilecek. İlk etapta duvar güçlendirme ve orta avlu peyzaj çalışmalarına başlandı. Yürüyüş yolları da yapılıyor, sonraki etapta kule restorasyonu olacak. Güney pilon üzerinde yer alan terasa cam korkuluk yapılarak, yerli ve yabancı turistler için seyir terası oluşturulacak” dedi.

Turizm canlanacak



“Fatih, İstanbul’un ve Türkiye’nin turizm potansiyelinin büyük bir kısmını üstleniyor” diyen Turan, sözlerine şöyle devam etti:

“Yedikule Hisarı da bu potansiyeli daha üst seviyelere taşıyacak bir tarihe sahip. Yedikule Hisarı restorasyonu uzun yıllar devam edecek ancak hisarın bir kısmı restorasyon devam ederken müze olarak tematik grupların ziyaretine açılacak. Bizans ve Osmanlı dönemlerinin izleriyle çok katmanlı bir tarihi, kültürel ve mimari birikimi bünyesinde bulunduran, dünya üzerindeki nadir yapılardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu da ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin mevcut turizm potansiyelini restorasyon sonrası yapılacak etkinlikler, sergiler, müze çalışmaları gibi faaliyetlerle daha üst seviyelere çekecektir. İstanbul’un her yanından görülebilmesi amacıyla ışık gösterileri ve video mapping uygulamaları gerçekleştirilecek. Yedikule Hisarı ve çevresine yönelik kent kültürü, sosyolojik ve sosyo-ekonomik araştırmalar yapılacak. Bu araştırmaların sonuçları kitap halinde yayınlanacak. Ayrıca İstanbul’un en eski semtlerinden olan Yedikule’yi tanıtıcı etkinlikler gerçekleştirilecek. Yedikule Hisarı’nın İstanbul turizm destinasyonuna alınması için görüşmelerimiz sürüyor.”



‘Sonraki nesillere aktarmak vazifemiz’



Yedikule Hisarı restorasyon projesi mimari Celaleddin Çelik ise şunları söyledi:



“Her kalıntıyı ve her anıtı hassasiyetle koruyup nezaketle ve yetkinlikle ele alacağız. Bunları sonraki nesillere aktarmak üstümüzde büyük bir vazife. Hisarın içerisinde yer alan ve İstanbul’un fethinden sonra yapılan ilk cami olan Fatih Mescidi de ihya edilecek. Burayı çağdaş restorasyon standartlarında Avrupa’da ve dünyanın başka yerlerinde de



örnek gösterilecek bir anlayışla ele alıyoruz. İstanbul’un sur içindeki ilk mescitlerinden biri olan Fatih Mescidi’nin özgün bir minaresi, çeşmesi, su haznesi ve temelleriyle bugüne kadar ulaştımış durumda. Minareyi tekrar tamamlamak ve diğer mescidin temellerini de koruyarak sergilemek üzerine yeni bir yaklaşımla ele aldığımız bir projesi var. Çok ses getirecek ve örnek gösterilecek bir iş olacağını ümit ediyoruz.”