Yeni süper kahraman

Avrupa’da koronavirüsten en çok kişinin öldüğü ülke şu anda 30 binden fazla can kaybıyla İngiltere. Ünlü İngiliz duvar ressamı, efsanevi sokak sanatçısı Banksy, bir resmini, İngiltere’deki Southampton Hastanesi’ne hediye etti. Büyük kısmı siyah - beyaz olan bir metrekare boyutundaki resim, hastane yönetimi tarafından acil servis girişine asıldı.



‘Game Changer’

Banksy’nin ‘Çığır Açan’ (Game Changer) adını verdiği resimde bir çocuk, ‘Batman’ ve ‘Örümcek Adam’ gibi oyuncaklarını çöp sepetine bırakıp, süper kahraman görünümündeki hemşireyi eline alıyor. Bir başka ifadeyle salgınla gelen ‘yeni hayat’ta Hollywood figürleri yerine hemşire oyuncağıyla oynuyor. Bu da bize çocukların dünyasında da yeni bir dönemin başladığını, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösteriyor.



‘Ortamı biraz aydınlatır’



Banksy resimle birlikte hastane çalışanlarına şu notu gönderdi: “Yaptıklarınız için hepinize teşekkür ederim. Bu resmin siyah - beyaz olsa da ortamı biraz aydınlatacağını umuyorum.”



Southampton Üniversite Hastanesi Ulusal Sağlık Sistemi Vakfı CEO’su Paula Head de “Hastanemizde çok sayıda sevdiğimiz çalışanımızı kaybettik, bu trajik kayıplardan doğrudan etkilendik. Banksy’nin, Ulusal Sağlık Sistemi’nde bulunan herkesin olağanüstü çabasına teşekkür etmek için bizim hastanemizi seçmesi büyük bir onur. Hastanedeki herkes tarafından büyük değer görecek bir resim bu. İnsanlar o yoğunluğun içinde bir anlığına da olsa bu resme bakıp düşünecekler. Hastanemizde çalışanların yanı sıra hastalarımız için de büyük bir moral olacak” dedi.



Hemşirenin eli Süpermen gibi



Banksy’nin İnstagram’da da paylaştığı ‘Çığır Açan’ resminde bir çocuk, pelerinli hemşireyle oyun oynuyor. Hemşirenin elini, Süpermen’in göreve uçarken yaptığı gibi ileri doğrulttuğu görülüyor. Maske takan hemşirenin önlüğündeki Kızılhaç ise resimdeki tek renk.



Sağlık sistemi için müzayedeye



Banksy’nin ‘Çığır Açan’ resmi, karantina döneminden sonra geliri İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti’ne bağışlanmak üzere açık artırmayla satışa çıkarılacak. Banksy’nin ‘Çığır Açan’ resmi, karantina döneminden sonra geliri İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti’ne bağışlanmak üzere açık artırmayla satışa çıkarılacak. Bu resim, Banksy’nin karantina döneminde yaptığı ikinci çalışma. Evinin banyosunda çeşitli grafiti çalışmaları yapan Banksy, o resimleri internette “Karım evde çalışmamdan nefret ediyor” notuyla paylaşmıştı.



Gizemli ressam



10 yıldır başta İngiltere olmak üzere çarpıcı duvar resimleriyle ünlenen ve gerçek kimliği bilinmeyen ressam, eserlerinde ‘Banksy’ adını kullanıyor. Çalışmalarında savaş karşıtı, çevreci, hayvan haklarını savunan ve tüketim çılgınlığını eleştiren mesajlar veriyor. Banksy tek isteğinin iyi resim yapmak olduğunu, kimliğinin bilinmesine gerek olmadığını söylüyor.