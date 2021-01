YKKSY'de bu hafta

Hagop Ayvaz: Tiyatroya Adanmış Bir Ömür

Konuşmacılar: Dikmen Gürün, Yetvart Tomasyan

Hagop Ayvaz’ın hayatının merkezi tiyatroydu. Önce oyuncuydu Ayvaz; sonra yönetmen, oyun yazarı, derken köşe yazarı, yayıncı, arşivci... 2006’da aramızdan ayrılan Ayvaz, ardında Osmanlıca, Ermenice ve Türkçe binlerce eser, fotoğraf ve görselin bulunduğu, Osmanlı ve Türkiye tiyatro hafızası için eşsiz nitelikte olan çok katmanlı bir arşiv bıraktı. Bu arşiv, Hrant Dink Vakfı öncülüğünde, Türkiye Tiyatro Vakfı ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık iş birliğiyle hazırlanan “Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz” adlı sergide Yapı Kredi Kültür Sanat’ta izleyiciyle buluşuyor. Sergi vesilesiyle 13 Ocak Çarşamba günü saat: 18:00’da düzenlenen söyleşiye Ayvaz’ı yakından tanımış iki isim; Aras Yayıncılık’ın kurucularından Yetvart Tomasyan ile tiyatro eleştirmeni, akademisyen Dikmen Gürün katılacak. Tomasyan ve Gürün, söyleşide Ayvaz’ın özel yaşamını, tiyatroya ve Kulis dergisine olan tutkusunu, çalışmalarını, kurduğu dostlukları anlatacaklar. Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliğe buraya tıklayarak Yapı Kredi Kültür Sanat’ın YouTube kanalı üzerinden katılabilirsiniz.

Yeniden keşfedilen bir deha

“Sıradan hayatların kurgucusu: John Williams”

Konuşmacılar: Yalçın Armağan, Erkan Irmak

Amerikalı yazar John Williams’ın 1965 yılında kaleme aldığı Stoner kitabı, aradan geçen elli yılın ardından hem okurlar hem de eleştirmenlerce yeniden keşfedildi. “Varoluşçuluk etkileri taşıyan gizli kalmış bir başyapıt” olarak nitelendirilen kitap, birçok dile çevrildi ve bütün dünyada bir milyondan fazla sattı. YKY’nin “Modern Klasikler” dizisinden çıkan Stoner, 2013 yılında Waterstones tarafından verilen “En İyi Kitap” ödülünü aldı. Williams’ın, hayatı yaşamakla hayatın seyircisi olmak arasında bocalayan ve çevresindekilerce hep bir muamma olarak görülen William Stoner karakteri, edebiyat dünyasında “unutulmaz karakterler” arasındaki yerini almış bulunuyor. Williams’ın, geçtiğimiz aylarda yine YKY’den çıkan Augustus’un yanı sıra Nothing But the Night, Butcher’s Crossing adlı iki romanı ile iki şiir kitabı ve bir de Rönesans dönemi İngiliz şiiri antolojisi bulunuyor. Akademisyenler Doç. Dr. Yalçın Armağan ve Dr. Erkan Irmak, yıllar sonra yeniden hatırlanan romanından yola çıkarak Williams’ın yaşamı, eserleri ve yeniden keşfedilmesinin nedenleri üzerine sohbet edecekler. İki akademisyen ayrıca Williams’ın tarzı ve Stoner’da kullandığı biçim ve içeriğe dair tekniklerin inceliklerini de yorumlayacaklar. 15 Ocak Cuma günü saat: 18:00’de herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek söyleşiye buraya tıklayarak Yapı Kredi Kültür Sanat’ın YouTube kanalı üzerinden katılabilirsiniz.

Türkân Hanım’ın Ölümü

Teatral Bir Öykü Okuması

Uyarlayan: Tiyatro Hemhâl

Selçuk Baran'ın (1933-1999) Kış Yolculuğu kitabının ilk öyküsü olan "Türkân Hanım'ın Ölümü", Tiyatro Hemhâl'in yorumuyla "teatral bir öykü okuması"na dönüşüyor. 16 Ocak Cumartesi günü saat: 20:00’da Biletix üzerinden çevrimiçi yayımlanacak olan gösteride edebiyat ve tiyatro severler, kâh dingin kâh coşkuyla akan bir yaşamın kederlerine ve sevinçlerine ortak olacaklar. Selçuk Baran, "Türkân Hanım'ın Ölümü” adlı öyküsünden yola çıkarak bir tiyatro oyunu yazmış ve bu oyun, “Türkân Hanım” adıyla Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi’nde 1990-91 sezonunda sahneye konulmuştu. Öykü ve oyun Bahanur Garan Gökşen'in hazırladığı kitapta bir araya geldi ve Baran'ın bütün eserlerini yayımlayan YKY tarafından okurla buluşturuldu. Oyunun yazarı üzerine düzenlenen “Selçuk Baran’ı Keşfetmek” başlıklı söyleşiye buraya tıklayarak Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Youtube kanalından ulaşabilirsiniz.

Tiyatro Hemhâl

Yöneten: Ayşe Draz

Dramaturg: Özlem Hemiş

Oyuncular: Kayhan Açıkgöz, Ekremcan Arslandağ, Nezaket Erden, Pınar Güntürkün, Hakan Emre Ünal

Görseller: Öykü Beliz Öztürk

Süre: 90 dakika