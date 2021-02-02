YouTube’a telif ücreti isyanı

The Guardian’da yer alan habere göre bu konu, geçen hafta İngiltere’deki Dijital, Medya ve Spor Seçme Komitesi tarafından çoğu sanatçının dijital platformlardaki teliflerinin oldukça düşük olduğuna dair başlattığı bir soruşturmayla yeniden gündeme geldi. Universal Music’in genel müdürü David Joseph, komiteye sanatçıların şarkılarının yüzde 70’inin YouTube’da izlendiğini ve dinlendiğini ancak şirketin bu videolardan elde ettiği kazancın sadece yüzde 5’ini telif hakkı olarak müzisyenlere verdiğini söyledi. Joseph’e göre İngiltere’deki plak şirketleri, platformdan sadece 35 milyon sterlin kazandı. Ancak Joseph bu rakamın 66 milyon sterlinlik plak satışlarının neredeyse yarısı olduğunun altını çizdi.