Yunus Emre Enstitüsü'nden Londra, Berlin ve Washington'da festival

İstanbul Film Festivali, Busan Uluslararası Kısa Film Festivali, Akbank Kısa Film Festivali, Londra Film Festivali, Raindance Film Festivali, Varşova Film Festivali, Indy Shorts Uluslararası Kısa Film Festivali ve Leeds Uluslararası Film Festivali dahil olmak üzere birçok büyük festivalde gösterilmiş ve ödüller kazanmış bir film seçkisine yer veren bu festival online izlenebilecek.

Festival, bir haftaya boyunca toplam 13 filme yer verecek. Çoğunluğu Türkçe filmlerden oluşan seçkide 3 film uluslararası misafir film de festivalde gösterilecek. Festival kapsamında gösterimde olacak filmler Almanya, İngiltere ve Amerika’dan izlenebilecek. Her gün iki film 24 saat boyunca izlenebilecek. Türkçe yayımlanacak olan filmlerde İngilizce altyazı seçeneği de yer alacak.

Tanınmış isimlerin yanı sıra yeni seslere de yer vermek ve Türk sinemasına doğru kapılar açmak için tüm sinemaseverlerin ilgisini bekleyen festivale 25 Ocak pazartesi günü ödüllü iki kısa filmle başlanıyor: Ragıp Türk'ün mücadeleci yaşlı bir hanımın komşusunun köpeğini kurtarmak için neler yapabileceğini anlatan “Tor” isimli kısa film ve Mehmet Oğuz Yıldırım'ın dul bir kadının yalnızlıkla, hatıralarıyla ve rahmetli eşinin ceketindeki lekeyle boğuşması hakkında olan “Lekesiz”.

Gökalp Gönen'in “Avarya”, Erkan Orasan'ın “İkame”, İnan Erbil'in “GK”, Sercan Erdoğan'ın “Teselli”, Ahmet Keçili'nin “Dede”, Ramazan Kılıç'ın “Servis”, Firas Khoury'nin “Maradona'nın Bacakları”, M. Furkan Daşbilek'in “Bir Nehir Kıyısında” ve Molly Manning Walker’ın “Teşekkürler, Sen?” ise “Cut Short, Live Long” çevrimiçi kısa film festivalinde gösterilecek diğer kısa filmler arasında.

Mevcut seyahat kısıtlamalarından dolayı izleyiciler yüz yüze görüşme imkânı olmasa da filmlerin soru-cevap kısımlarına katılabilecek ve yönetmenler ile sohbet edebilecek.

Festival programı ve ücretsiz gösterimler yeecinema.eventive.org adresinde.