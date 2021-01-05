Yunus Emre Enstitüsü'nden Umudun Adı: Azez belgeseli

ölgede yaşayan insanların zorlu hayat şartlarını anlatan ve bu zorlukları sırtlamak durumunda olanlar için atılması gereken adımları tüm insanlığın ortak sesine dönüştürmek amacıyla hazırlanan “Azez: Umudun Adı” adlı belgeselde yerel halk ile röportajlara da yer verildi. Azez’deki Yunus Emre Enstitüsü'nden, Vatan Hastanesi’nden ve kentteki eski ve güncel durumu anlatan görüntülerden derlenen “Azez: Umudun Adı”, 3 Ocak 2021 tarihinde Yunus Emre Enstitüsü Dijital Kültür Merkezi’nin YouTube hesabından yayınlandı.

Türkiye’nin kültürel diplomasi alanında başat kurumu olan ve kuruluşundan bu yana tüm dünyada binlerce insana Türkçeyi öğreten ve sevdiren Yunus Emre Enstitüsü, savaşın izlerini silmek ve insan sevgisini yaşatmak gayretiyle Suriye'de faaliyetlerine geçtiğimiz Eylül ayında başladı. Enstitünün dünya genelindeki 60. kültür merkezi olan Azez Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe öğretiminin yanı sıra çeşitli kültür-sanat faaliyetleri de hayata geçirmeye başladı.