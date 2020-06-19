‘Yüz Yılın Evi’ açıldı

Yeşim Özsoy’un kendi geçmişini, 100 yaşındaki anneannesinin hikayesi üzerinden yeniden kurguladığı yarı otobiyografik oyununda bir İstanbul konağının Osmanlı’dan günümüze geçişi anlatılıyor.



Belgesel ile kurgunun iç içe geçtiği oyun, dünya savaşlarının ucunda filizlenen kavramlar ve değişimlere farklı bir açıdan yaklaşıyor. Özsoy’un hem oynadığı hem yönettiği ve Ferdi Çetin’le birlikte kaleme aldığı oyun, Guardian gazetesi, 2019 Edinburg Fringe Festivali haberi kapsamında “Yüz Yılın Evi”ni görülmeye değer ilk 10 oyun arasında olduğunu belirtmişti. Oyunun şubat ayında Kültüral Performing Arts’ta gerçekleşen bu İngilizce özel gösterimini GalataPerform’un Youtube hesabından Türkçe altyazılı seçeneğiyle izleyebilirsiniz.



