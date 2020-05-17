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17.05.2020 - 14:16 |

Yüzyüzeyken Konuşuruz DasDas konseri çevrimiçi

Yüzyüzeyken Konuşuruz, Mart ayında gerçekleştirdiği DasDas konserinin özel görüntülerinden oluşan konser videosu ile dinleyiciyle buluşuyor.

Yüzyüzeyken Konuşuruz DasDas konseri çevrimiçi

Covid-19 salgını nedeniyle mümkün olduğunca evlerde geçirdiğimiz bu süreçte, konser deneyimini evlere taşıyan grup, sevilen şarkılarının performanslarıyla hayranlarına güzel bir sürpriz sunuyor.

Sony Music etiketiyle yayınlanan Kazılı Kuyum şarkısından sonra bu özel konser videosuyla da adından söz ettirecek grubun, Tritonhub ekibi tarafından Barış Candoğan yönetmenliğinde çekilen bu performansını YüzyüzeykenKonuşuruz youtube kanalında izleyebilirsiniz.

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