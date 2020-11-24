Zamanın ruhuna dokunmak

Sosyal medyada yansıttığımız sahte kimliklerden post truth kavramına, can sıkıntısının faydalarından wellness çılgınlığına, insana dair pek çok konuda şaşırtıcı bir bakış açısı sunuyor Riva Şalhon.

Kitaba ismini veren “Tek satırlık Entel” metni ise ordan burdan apartma bilgilerle her konunun uzmanı gibi görünmeyi başaran “tek satırlık entellerin” ipliğini pazara çıkarıyor. Çağımızın yüzeysel ve içi boşaltılmış bakış açılarını muzip bir dille ama derinlemesine sorgulatıyor.

Muzip, zeki, dünyayı ve zamanın ruhunu yorumlamak konusunda yetkin bir yazar var karşımızda. Günceli yakalarken felsefik bir duruşu koruyan bir hayat öğrencisi gibi bakıyor hayata. Gündelik olanda büyük resmi görmeye odaklanıyor. Derinlikli tespitleri yaparken eğlenceli olmayı başarıyor.

Kitaplar, filmler üzerine eşsiz tespitleri de cabası...