Ä°hsan Dindar - milliyet.com.tr

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Zihnimin iÃ§indeki kargaÅŸadan bir dÃ¼zen bulmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m

Pek Ã§ok insan Ludovico Einaudi'nin minimal yeni bir yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Her ÅŸeyden Ã¶nce ÅŸunu sormak isterim; siz yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z mÃ¼ziÄŸi minimal mÃ¼zik olarak tanÄ±mlÄ±yor musunuz? BÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nenlere katÄ±lÄ±yor musunuz?

Bu cevaplamasÄ± zor bir soru. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kendime dair dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±p dÃ¼ÅŸÃ¼nmedim hiÃ§. Genel manada da yaptÄ±ÄŸÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda tanÄ±mlama yapmayÄ± seven birisi deÄŸilim. Minimal mÃ¼ziÄŸin ne olduÄŸunu bilen ve ona saygÄ± duyan biriyim. Philip Glass, Michael Nyman gibi bÃ¼yÃ¼k besteciler yeni bir hareket yarattÄ±. Bu yeni bir yol, yeni bir mÃ¼zik. Benim mÃ¼ziÄŸim de bu yoldan ilham aldÄ±. Ama kendi mÃ¼ziÄŸimin daha farklÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ baÅŸka ilhamlarÄ±m da var. Tam manasÄ±yla bu hareketin parÃ§asÄ± olarak hissetmiyorum kendimi.

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Daha Ã¶nce TÃ¼rkiye'ye konser vermeye gelen minimalist mÃ¼zisyenlere ilhamlarÄ±nÄ± sorduÄŸumda pek Ã§oÄŸu Philip Glass ile birlikte sizin adÄ±nÄ±zÄ± telaffuz etti...

Philip Glass yeni bir yol aÃ§tÄ±. Radikal bir yol. Minimal ve tekrarlayÄ±cÄ± bir Ã¼slup. SonrasÄ±nda deÄŸiÅŸimler gÃ¶steren bu yolculuÄŸun obsesif bir yÃ¶nÃ¼ de vardÄ±. GeÃ§miÅŸte klasik mÃ¼ziÄŸe dair etkiler de sÃ¶z konusuydu.

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GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l "Seven Days Walking" adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir projeyi mÃ¼zikseverlerle buluÅŸturmaya baÅŸladÄ±nÄ±z. Yedi ay boyunca haftanÄ±n bir gÃ¼nÃ¼nÃ¼ anlatan albÃ¼m yayÄ±nladÄ±nÄ±z. Ã–ncelikle bÃ¶yle bir proje fikri ortaya nasÄ±l Ã§Ä±ktÄ±? Ä°ki yÄ±l Ã¶nce konuÅŸtuÄŸumuzda doÄŸada yÃ¼rÃ¼ÅŸler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ve yeni ÅŸeylere hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± sÃ¶ylemiÅŸtiniz. DoÄŸada olma hali sizi ne derecede etkiledi?

YÃ¼rÃ¼meyi Ã§ok severim. Her gÃ¼n mutlaka yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaparÄ±m. Her gÃ¼n ortalama 15 kilometre yÃ¼rÃ¼rÃ¼m. Bu benim vÃ¼cudum iÃ§in Ã§ok iyi bir ÅŸey. Ama sadece vÃ¼cudum iÃ§in deÄŸil aynÄ± zamanda zihnim iÃ§in de Ã§ok Ã¶nemli. Bu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerim esnasÄ±nda bol bol fotoÄŸraf Ã§ekiyorum. Tek baÅŸÄ±na olmayÄ± daha Ã§ok tercih etsem bazen bir veya iki kiÅŸiye de katlanabiliyorum ama daha fazlasÄ±na asla. Bu esnada meditasyon da yapmÄ±ÅŸ oluyorum. Ama dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere dalmak iÃ§in tek olmak Ã§ok daha iyi bir fikir. Sizin de dediÄŸiniz gibi Ã¶zellikle iki yÄ±l Ã¶nce uzun yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlere Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±m.

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Nerede yapÄ±yorsunuz bu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri?

Ä°sviÃ§re Alpleri'nde. Her gÃ¼n dÃ¼zenli olarak uzun doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri yapmaya baÅŸladÄ±m. Ã‡oÄŸunlukla da bu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerimi benzer gÃ¼zergahta gerÃ§ekleÅŸtirdim. Bu esnada kafamda proje canlanmaya baÅŸladÄ±. Zihnimin iÃ§indeki kargaÅŸadan bir dÃ¼zen bulmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Her gÃ¼n iÃ§in farklÄ± varyasyonlar Ã§Ä±kardÄ±m. Her gÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸim yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler yapmak istediÄŸim mÃ¼zikle benzerlikler taÅŸÄ±yordu. BÃ¶ylece bu farklÄ± varyasyonlarÄ± farklÄ± gÃ¼nlere bÃ¶ldÃ¼m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her gÃ¼n farklÄ± bir deneyim demek. Pazartesinden baÅŸlayÄ±p pazara kadar sÃ¼ren bir yolculuk da bÃ¶yle ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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YÃ¼zlerce yÄ±l Ã¶nce bir baÅŸka Ä°talyan, Vivaldi, mevsimler iÃ§in benzeri bir ÅŸey yapmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi siz bunu gÃ¼nler iÃ§in yaptÄ±nÄ±z. SanÄ±rÄ±m sÄ±radaÂ aylar var. Belki de yeni projeniz bu olur?

SÄ±rada 12 ay var.

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GerÃ§ekten mi?

HayÄ±r hayÄ±r ÅŸakaydÄ±.

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Peki "Seven Days Walking"de gÃ¼nleri nasÄ±l konumlandÄ±rdÄ±nÄ±z. Belli bir sembolizasyon oldu mu? Ã–rneÄŸin pazartesi sizin iÃ§in bir sendrom mu?

Yok, hayÄ±r. Ã–yle bir ÅŸey deÄŸil. Ãœzerine Ã§ok fazla ÅŸey bina etmek istemedim. HayatÄ±n kendisi gibi bir ÅŸey bu. GÃ¼n akarken neler olacaÄŸÄ±nÄ± bilemezsiniz ve Ã¼zerine Ã§ok da dÃ¼ÅŸÃ¼nmezsiniz. Sadece yaÅŸarsÄ±nÄ±z. O yÃ¼zden bence Ã¶nemli olan mÃ¼ziÄŸi kaydetmek ve sonrasÄ±nda neler olacÄŸaÄ±nÄ± gÃ¶rmek.

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Murakami koÅŸmasam yazamazdÄ±m diyor ya; siz de yÃ¼rÃ¼mesem besteleyemem diyebilir misiniz?

Murakami'yi Ã§ok severim. Severek okuduÄŸum bir yazar. O kitabÄ±nÄ± da Ã§ok severim. YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸey entelektÃ¼el bir iÅŸ olunca hayatÄ±nÄ±zÄ± farklÄ± ÅŸeylerle dengelemeniz gerekiyor. FarklÄ± bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± iÃ§in bu ÅŸart.

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Bu Ä°stanbul'a dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ geliÅŸiniz. Daha Ã¶nceki konserleriniz de Zorlu PSM'de olmuÅŸtu. Hatta bu mekanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konserine imza atmÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z. Burada olmaya dair neler hissediyorsunuz?

Ä°stanbul'a pek Ã§ok kez geldim. DoÄŸu ve BatÄ±'nÄ±n tam ortasÄ±nda yer alÄ±yor. BoÄŸaz'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸinizde Asya'dasÄ±nÄ±z. DÃ¼n ÃœskÃ¼dar'a geÃ§tim. Ã‡ok gÃ¼zel bir yer. Ä°stanbul'a bir de oradan baktÄ±m. Bu durum, kÄ±talarÄ±n bu buluÅŸmasÄ± Ã§ok heyecan verici. KÃ¼ltÃ¼rlerin bu ÅŸekilde buluÅŸmasÄ± mekÃ¢nlarÄ± da ilginÃ§ kÄ±lÄ±yor.

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Ã–rneÄŸin Galata, yÃ¼zlerce yÄ±l Ã¶nce Cenevizlilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir yerdi. GÃ¼nÃ¼mÃ¼ze ulaÅŸan pek Ã§ok eser bÄ±raktÄ±lar. Oraya da gittiniz mi?

Evet. Ã–nceki geliÅŸlerimde gitti. Ama bu sefer henÃ¼z fÄ±rsatÄ±m olmadÄ±.

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GeÃ§miÅŸte Mercan Dede ile ortak iÅŸlere imza attÄ±nÄ±z, aynÄ± sahneyi paylaÅŸtÄ±nÄ±z. BirkaÃ§ ay Ã¶nce kendisiyle rÃ¶portaj yaptÄ±ÄŸÄ±mda bana sizin mÃ¼ziklerinizi iÃ§eren bir remiks hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. Projenin akÄ±beti konusunda bilginiz var mÄ±?

DoÄŸru, Mercan Dede'nin o planÄ±ndan haberdarÄ±m. Bu, kendisinin bir fikriydi. Ancak ÅŸu anda ne aÅŸamada tam bilmiyorum.

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BÃ¼yÃ¼k bir turnedesiniz. Uzaklardan geldiniz. Buradan sonra da Dubai'ye geÃ§eceksiniz. NasÄ±l gidiyor bu sÃ¼reÃ§?

Avustralya ve Singapur'dan dolaÅŸÄ±p geldik. Nisan'da Ã‡in'de olacaktÄ±k ama malum durumlardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ ne olacak bilemiyoruz. Ä°stanbul'dan sonra da Dubai'de iki konser vereceÄŸiz. Åžu ana kadar her ÅŸey gayet gÃ¼zel.

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Son olarak yeni bir projeye dair bir hazÄ±rlÄ±k sÃ¶z konusu mu?

Evet bazÄ± fikirler var. Ama ÅŸu an iÃ§in bunlarÄ± sÃ¶yleyebilecek deÄŸilim.Â Åžimdilik iÃ§imde bÃ¼yÃ¼yÃ¼p geliÅŸiyor. Ãœzerinde Ã§okÃ§a dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p beni baskÄ±lamasÄ±nÄ± istemiyorum. Fazla dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde ilhamÄ± kaybedebilirsiniz. Benim mÃ¼ziÄŸim, benim iÃ§in sihirli bir ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±kmalÄ±. Bu yÃ¼zden gelecek projem bir rÃ¼ya gibi belirmeli.

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FotoÄŸraflar: Gaye Sude KayÄ±ÅŸlÄ±

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ihsan.dindar@milliyet.com.tr

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