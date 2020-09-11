Zorlu PSM kapılarını yeniden açtı
Zorlu PSM, yeni sezonunda “yeni normal”e uygun hale getirdiği mekanları ve aldığı önlemlerle sanatseverlerle, altı ay sonra yeniden buluşmaya başladı. Hem Zorlu PSM içinde hem de gösteri salonlarındaki klima santrallerinde %100 taze hava ile çalışan, virüs ve bakterilere karşı korunmada en etkili yöntem olarak öne çıkan UVC (Ultraviyole) teknolojisi ile açık hava güveninde etkinlik deneyimi yaşanacak.
Etkinliklere katılmayı sabırsızlıkla bekleyen tüm sanatseverlere steril ve güvenli bir deneyim ortamı yaratmak için yönetmeliklerde yer alan kuralları harfiyen uygulayan Zorlu PSM; aldığı önlemler çerçevesinde ateş ölçümü, fiziki mesafe kuralları, dijital bilet, temassız ödeme, ileri teknoloji hijyen ve dezenfektasyon uygulamalarını #mesafeliamabirlikte söylemiyle başladığı yeni sezonunda hayata geçirmeye başladı.
Salonlarda %100 temiz hava kullanımı olacak.
Zorlu PSM’nin aldığı detaylı önlemler arasında; Zorlu PSM içinde ve gösteri salonlarındaki klima santrallerinde % 100 taze hava ile çalışan, virüs ve bakterilere karşı korunmada en etkili yöntem olarak öne çıkan UVC (Ultraviyole) teknolojisi kullanılmaya başlanması, PSM Amfi’de gerçekleşen etkinlikler için Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılarak misafir girişi yapılacak olması ve Zorlu PSM’nin tüm alanlarında fiziki mesafe kuralına (1.5m) uyulması için alınan önlem ve yönlendirmeler dikkat çekiyor.
Günlük rutin temizlik süreçlerinin dışında, düzenli olarak profesyonel ekiplerin desteğiyle dezenfekte de edilen Zorlu PSM, yakın zamanda hayata geçirdiği dijital bilet uygulaması ile de sanatseverleri etkinliklerle buluşturmak için gereken bütün kolaylıkları sağlamayı sürdürüyor.
Zorlu PSM’nin hem renkli hem de #mesafeliamabirlikte programından ilk isimler;
PSM Amfi’nin programı
11 Eylül Cuma / % 100 Music Presents: After Work
19:00 Tan Bayraktaroğlu
21:00 Tolga Duyan feat. Bulut Adalı Seçkin
16 Eylül Çarşamba / 21:00 Alnıtemiz Stand Up
18 Eylül Cuma / % 100 Music Presents: After Work
19:00 Ezgi Taşçeviren
21:30 Headwaters
23 Eylül Çarşamba / 21:00 TuzBiber Stand Up
MC: Aksel Gürel
Seda Yüz
Efe Tunçer
Akın Aslan
24 Eylül Perşembe / 21:00 Kalben (Solo Akustik)
25 Eylül Cuma / % 100 Music Presents: After Work
20:00 Şener Çetin - 90' lar Türkçe Pop
30 Eylül Çarşamba / 21:00 Çok da Fifi Stand Up
1 Ekim Perşembe / 21:00 Evdeki Saat
22:15 Madrigal
2 Ekim Cuma / % 100 Music Presents: After Work
19:00 Sebon
21:00 Akın Sevgör
Turkcell Platinum Sahnesi’nin programı
7 Ekim Çarşamba / Kızlar ve Oğlanlar // 20:30
8 Ekim Perşembe / Kızlar ve Oğlanlar // 20:30
11 Ekim Pazar / Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit // 20:30
12 Ekim Pazartesi / Pencere // 20:30
13 Ekim Salı / Pencere // 20:30
14 Ekim Çarşamba / Cimri // 20:30
15 Ekim Perşembe / Sır // 20:30
16 Ekim Cuma / Evlat // 20:30
17 Ekim Cumartesi / Doğu Demirkol
19 Ekim Pazartesi / Gerçek // 20:30
20 Ekim Salı / Gerçek // 20:30
26 Ekim Pazartesi / Hakikat, Elbet Bir Gün // 20:30
29 Ekim Perşembe / Kemal // 20:30
30 Ekim Cuma / Tartuffe // 20:30
31 Ekim Cumartesi / Çıplak Vatandaşlar // 20:30