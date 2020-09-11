Zorlu PSM kapılarını yeniden açtı

Etkinliklere katılmayı sabırsızlıkla bekleyen tüm sanatseverlere steril ve güvenli bir deneyim ortamı yaratmak için yönetmeliklerde yer alan kuralları harfiyen uygulayan Zorlu PSM; aldığı önlemler çerçevesinde ateş ölçümü, fiziki mesafe kuralları, dijital bilet, temassız ödeme, ileri teknoloji hijyen ve dezenfektasyon uygulamalarını #mesafeliamabirlikte söylemiyle başladığı yeni sezonunda hayata geçirmeye başladı.

Salonlarda %100 temiz hava kullanımı olacak.

Zorlu PSM’nin aldığı detaylı önlemler arasında; Zorlu PSM içinde ve gösteri salonlarındaki klima santrallerinde % 100 taze hava ile çalışan, virüs ve bakterilere karşı korunmada en etkili yöntem olarak öne çıkan UVC (Ultraviyole) teknolojisi kullanılmaya başlanması, PSM Amfi’de gerçekleşen etkinlikler için Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılarak misafir girişi yapılacak olması ve Zorlu PSM’nin tüm alanlarında fiziki mesafe kuralına (1.5m) uyulması için alınan önlem ve yönlendirmeler dikkat çekiyor.

Günlük rutin temizlik süreçlerinin dışında, düzenli olarak profesyonel ekiplerin desteğiyle dezenfekte de edilen Zorlu PSM, yakın zamanda hayata geçirdiği dijital bilet uygulaması ile de sanatseverleri etkinliklerle buluşturmak için gereken bütün kolaylıkları sağlamayı sürdürüyor.

Zorlu PSM’nin hem renkli hem de #mesafeliamabirlikte programından ilk isimler;

PSM Amfi’nin programı

11 Eylül Cuma / % 100 Music Presents: After Work

19:00 Tan Bayraktaroğlu

21:00 Tolga Duyan feat. Bulut Adalı Seçkin

16 Eylül Çarşamba / 21:00 Alnıtemiz Stand Up

18 Eylül Cuma / % 100 Music Presents: After Work

19:00 Ezgi Taşçeviren

21:30 Headwaters

23 Eylül Çarşamba / 21:00 TuzBiber Stand Up

MC: Aksel Gürel

Seda Yüz

Efe Tunçer

Akın Aslan

24 Eylül Perşembe / 21:00 Kalben (Solo Akustik)

25 Eylül Cuma / % 100 Music Presents: After Work

20:00 Şener Çetin - 90' lar Türkçe Pop

30 Eylül Çarşamba / 21:00 Çok da Fifi Stand Up

1 Ekim Perşembe / 21:00 Evdeki Saat

22:15 Madrigal

2 Ekim Cuma / % 100 Music Presents: After Work

19:00 Sebon

21:00 Akın Sevgör

Turkcell Platinum Sahnesi’nin programı

7 Ekim Çarşamba / Kızlar ve Oğlanlar // 20:30

8 Ekim Perşembe / Kızlar ve Oğlanlar // 20:30

11 Ekim Pazar / Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit // 20:30

12 Ekim Pazartesi / Pencere // 20:30

13 Ekim Salı / Pencere // 20:30

14 Ekim Çarşamba / Cimri // 20:30

15 Ekim Perşembe / Sır // 20:30

16 Ekim Cuma / Evlat // 20:30

17 Ekim Cumartesi / Doğu Demirkol

19 Ekim Pazartesi / Gerçek // 20:30

20 Ekim Salı / Gerçek // 20:30

26 Ekim Pazartesi / Hakikat, Elbet Bir Gün // 20:30

29 Ekim Perşembe / Kemal // 20:30

30 Ekim Cuma / Tartuffe // 20:30

31 Ekim Cumartesi / Çıplak Vatandaşlar // 20:30