"2019'un En İyi Konsept Otomobili" seçildi!

Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) kişiselleştirilebilir elektrikli konsepti Fiat Concept Centoventi, “2019 yılının En İyi Konsept Otomobili” ödülünün sahibi oldu. Dünyadaki otomobil tasarımcıları için en önemli web sitesi kaynaklarından olan Car Design News (CDN) tarafından düzenlenen organizasyonda Centoventi; yenilikçi modüler konsepti ve doğru renk/malzeme kullanımıyla ödüle layık görüldü. Daha önce “Red Dot Award 2019” ve “Trophées Argus 2020” gibi saygın ödüller de alan Centoventi, yeni ödülünü farklı otomobil üreticilerinin tasarım merkezi direktörlerinden oluşan 18 kişilik uluslararası jürinin ortak kararıyla aldı.

Centoventi kişiye göre şekilleniyor

Ödülü değerlendiren Fiat Marka Global Başkanı Olivier François, Centoventi konseptinin 120 yıllık köklü bir geçmişe sahip Fiat’ın, elektrikli ulaşımın geleceğine bakış açısını gösterdiğini belirtti. Centoventi’nin müşteri zevk ve gereksinimlerine göre şekillendiğini ifade eden François, “Son derece minimalist bir otomobil olan Centoventi; sunulan renkler, iç mekan, tavan, bilgi-eğlence sistemi seçenekleri ve modüler pillerin çeşitliliğiyle büyük bir özgürlük sunuyor. Herhangi bir özelleştirme kısıtlaması olmaksızın, müşterinin zevkine ve ihtiyacına göre kişiselleştirmeye ve renklendirmeye hazır boş bir tuvali andırıyor. Dolayısıyla bu güçlü konsept, otomotiv dünyasında köklü bir değişikliği temsil ediyor. Artık insanların yeni bir otomobil almak için beklemeleri gerekmiyor. Centoventi’nin konfigürasyonunu değiştirmek için her an doğru an olacak ve bu bilinçle özgürce hareket edilecek. Centoventi, Fiat’ın “az daha çoktur” kavramını somutlaştırıyor. Minimalist bir otomobil olan Centoventi’yi bu denli özel ve havalı yapan şey benzersiz bir kişiselleştirme özgürlüğü. Bu da, bir otomobilden karmaşık olan her şeyi çıkartmak, kullanıcının hayal gücünü sınırlamamak anlamına geliyor.” dedi.

FCA’nın EMEA Tasarım Başkanı Klaus Busse ise değerlendirmesinde; “Centoventi'nin başarısı, markanın CEO'sunun vizyonunu hayata geçirmek için Fiat Tasarım Merkezi tasarımcıları ve mühendislerinin mükemmel işbirliğini yansıtıyor. Özellikle CDN gibi farklı markaların tasarım başkanlarından ve geleceği şekillendiren çok özel insanlardan oluşan uluslararası bir jüriden böylesine önemli bir ödül almak, tüm ekip için bir onur” şeklinde konuştu.

Menzili 500 km’ye kadar çıkıyor!

Dünya lansmanı 2019 yılındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapılan Fiat Concept Centoventi, elektrikli ulaşım dünyasına yenilikçi bir iş modeli sunuyor. Sadece tek bir renk ile üretilen konsept, “4U” programı kapsamında; 4 tavan, 4 tampon, 4 jant ve 4 dış kaplama rengi seçenekleriyle kişiselleştiriliyor. İç mekanda ise göstergelerden saklama alanlarına, koltuklardan çocuk emniyet sistemlerine kadar birçok iç aksesuar müşteri tarafından değiştirilebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, aksesuarları “tak-çalıştır” prensibiyle monte edip kullanabiliyor. Yenilikçi batarya modülü ise, konsept aracın menzilini de kişiselleştiriyor. Aracın menzili, kullanım gereksinimine bağlı olarak 100 kilometre ile 500 kilometre arasında ayarlanabiliyor. Böylece Centoventi; hem şehir içinde hem keyifli kent dışı seyahatlerinde ideal bir yol arkadaşı olarak öne çıkıyor.