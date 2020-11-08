285.000'inci kamyonu banttan indi!

Kurulduğu günden bu yana yatırımlarıyla kendini yenilemeye ve geliştirmeye devam eden Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, bugün gelinen noktada Daimler AG'nin en önemli kamyon üretim üslerinden biri konumunda ve dünya standartlarında üretim yapıyor. Türkiye’deki her 10 kamyondan 7’sini üreten Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, üretimiyle, istihdamıyla, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.

Yüksek standartlar ve kalitede üretim yapan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Portekiz, Belçika, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Avusturya, Macaristan, Slovakya, Slovenya, Romanya ve Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerine kamyon ihraç ediyor. Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 8’ini karşılayan Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrikası’nın kamyon ihracatı kurulduğu 1986 yılından bu yana 74.000 adedi aştı.

Mercedes-Benz Türk, tüm Türkiye çapında yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle de iyi bir kurumsal vatandaş kimliğine sahip. Şirket, yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin özellikle Aksaray’ın sosyal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla ilde uygulanması konusunda özel hassasiyet gösteriyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Dr. Andreas Bachhofer: “34 yıllık fabrika tarihimizde emeği olan tüm çalışanlarımızı tebrik ediyoruz.”

“Türkiye’deki köklü geçmişimiz ve Aksaray’daki 34 yıllık deneyimimizin ürünü olan 285.000’inci kamyonumuzu banttan indirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2022’de ulaşmayı hedeflediğimiz 300.000’inci kamyon üretimine emin adımlarla ilerliyoruz. Günümüzde Mercedes-Benz’in tüm dünyadaki 3 kamyon fabrikasından 1’i olan Aksaray Kamyon Fabrikamız gerçekleştirdiği yüksek nitelikli ve katma değerli sanayi üretimiyle bölge ve ülke ekonomisine büyük katkıda bulunmaktadır. 34 yıllık fabrika tarihimizde emeği olan ve bugün bu başarıyı devam ettiren tüm çalışanlarımızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum.”