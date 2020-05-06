Aerodinamik Nedir? Araçlarda Aerodinamik Sistemi Ne İşe Yarar?

Araçlarda bulunan aerodinamik genel olarak havanın kuvvet olarak etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Aerodinamik araçlar içinde önemli bir görevi bulunmaktadır.



Aerodinamik Nedir?



Havanın göreli hareketlerinden kaynaklanan kuvvetler 3 çeşittir. Bunlar taşıma ve sürükleme ve direnç kuvvetleridir. Hava taşımacılığında taşıma ve sürükleme kuvvetleri önemli bir yer tutmaktadır. Kara araçları için ise belirli bir hıza kadar sadece direnç sürükleme kuvvetleri dikkate alınır. Fakat çok hızlı kullanılan araçlarda taşıma kuvvetinin de dikkate alınması gerekir.



Otomobillerin hava sürtünme katsayısı düşüktür. Bu sebeple havanın içinden kolay geçerler. Bu da araçların yakıt tüketimine ve aracın dengesine olumlu etkide bulunur. Araçlar rüzgar tünellerinde testr edilirler ve spoyler ile kanatlar yardımıyla uygun hava direnci katsayısına ulaşılır. Hava direncinin kat sayısı birimi Cd'dir. Bu durum arabanın ne kadar direnç ile karşılaştığını göstermektedir.



Bunlar dışında Aerodinamik özellikle araç alımında en çok dikkat edilen konulardan bir tanesidir. Araçların sadece model görsel olarak değil Aerodinamik olarak da iyi olması gerekmektedir. Bu sebeple tasarımcılar araçları çok farklı yönler ile test etmek zorunda kalırlar.



Araçlarda Aerodinamik Sistemi Ne İşe Yarar?



İlk zamanlarda araçlar sadece bir ulaşım maksadı olarak görülmekteydi. Bu sebeple aerodinamiğe fazla önem verilmemekteydi. Daha sonra özellikle otomotiv sektörünün gelişmesi ile üreticiler yüksek sürat, ekonomi ve taşıma kapasitelerine de önem vermeye başlamışlardır. Bu sebeple üreticiler özellikle motor güçlerini arttırmak, hava direncinden dolayı kayıpları düşürmek ve ekonomik araçlar üretebilmek için aerodinamik değerlerin iyi hesaplanması gerekmektedir.