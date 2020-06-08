Almanya'dan şark istasyonu atağı

Almanya, Enerji ve Su Endüstrileri Birliği'nin (BDEW) açıkladığı verilere göre, ülkede elektrikli otomobillere hizmet veren şarj istasyonlarının sayısı, bu yılın mayıs ayı sonunda 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 60 artış kaydetti.

Elektrikli otomobillere hizmet veren şarj istasyonlarının sayısı, 10 bin artışla 27 bin 730'a ulaştı. Bavyera, 6 bin 353 istasyonla en fazla şarj istasyonuna sahip eyalet olurken, Bavyera'yı, 4 bin 950 ile Baden-Württemberg eyaleti izledi.

BDEW'den yapılan açıklamada, ülkede elektrikli ve şarj edilebilir hibrit motoru olan 280 bin otomobilin trafiğe kayıtlı olduğu belirtilerek, 27 bin 700 şarj istasyonunun 440 bin elektrikli otomobili şarj etmek yeterli olacağı kaydedildi.

BDEW Üst Yöneticisi (CEO) Kerstin Andreae, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu şarj istasyonlarının artmasının memnuniyet verici olduğunu aktararak, "Enerji endüstrisi, ulaşım sektörünün dönüşümüne önemli bir katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.