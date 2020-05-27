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    27.05.2020 - 19:21 |

    Amazon'dan otomobil hamlesi!

    Amazon, sürücüsüz araç teknolojisi alanında da söz sahibi olmak için, sürücüsüz araç startup şirketi Zoox'u satın almak istiyor.

    Amazon'dan otomobil hamlesi!

    Wall Street Journal'ın haberine göre Amazon, sürücüsüz araç teknolojisi alanında da söz sahibi olmak için, sürücüsüz araç start-up şirketi Zoox'u satın almak üzere görüşmeler yürütüyor.

    Kaynaklar, Zoox için varılacak bir anlaşmada bedelin 3,2 milyar  doların altında olmayacağını ifade ediyorlar.

    Bunun yanı sıra müzakerelerin anlaşma ile sonuçlanacağının garantisi olmadığı, haftalar sürebilecek görüşmelerin anlaşmasız sonuçlanabileceği de ifade ediliyor.

    Amazon geçen yıl sürücüsüz araç start up şirketi Aurora Innovation'a 530 milyon dolar yatırım yapmıştı.

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