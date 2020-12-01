Araç satışında dolandırıcılık durumlarında neler yapılabilir?

Araç alım satımı piyasası gittikçe hareketlendikçe sektörde dolandırıcılık sayılarında da artış meydana gelmektedir. Dolandırıcılar bu alanı fırsat kapısı olarak görürken alıcılar da araç alma veya satma arzusuyla hareket ederken bu gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalabilmektedirler.

En sık görülen ve en büyük derecede zarara sebep olan dolandırıcılıklardan birisi ağır hasarlı olan aracı tramer kaydına geçirilmeden yenilenip satılmasıdır. Tramer kaydı geç işlendiği için (ortalama 45 günlük bir sürede tramer kaydı işlenmektedir) araç yenilenip satıldığında dolandırılma ihtimali de artmaktadır.

Araç satışı esnasında karşılaşılan bir diğer dolandırıcılık yöntemi ise araç sahiplerinin karşılaştığı durumdur. Araç satış sitelerine aracın fiyatları ve bilgileri girildikten sonra çoğunlukla yazılan fiyatı kabul ederek yaklaşım sergileniyor. Ardından noterde devir sonrası cezam var vb. açıklamalarla tanıdığı kişiye devri yapmanızı isterlerken kabul etmeniz halinde bu sefer başka isme devir yapıldığı için para gönderen hesap tarafından ihtar ile karşılaşılıyor. Aracı alan taraf elden para verdiğini bildirdiği durumlarda eldeki paradan da olma tehlikesi ile karşı karşıya kalınmaktadır.

Zorunlu ekspertiz raporunda değişiklik yaparak veya eski raporda tarih değişikliği yapılarak alıcının mağdur edilmesi halinde durumu ispat eden eksper sorumluluktan kurtulabilecektir ancak satıcının sorumluluğu her halükarda devam edecektir.

Bu haller dışında son dönemlerde ortaya çıkan bir diğer dolandırıcılık yöntemi de satılık olarak kendisine ait olmayan aracın fotoğrafını çeken dolandırıcıların satış sitelerine km ve fiyat bilgileri gibi bilgiler çok düşükten yazarak durumu fırsat olarak gören alıcılardan kapora alarak ortadan kaybolmalarıdır. Alıcılar ellerine çok büyük bir fırsatın geçtiğini düşünerek talep edilen kaporayı direkt gönderirken satıcı olarak gözüken taraf paranın gönderildiğini anlar anlamaz ortadan kaybolmaktadır.

Son olarak belirtebileceğimiz yöntem de alıcı olarak yaklaşan dolandırıcıların internet bankacılığı hata verdi gibi oyunlarla noterde bir an önce satışı gerçekleştirmek isteyen dolandırıcılar aslında ekran görüntüsü ile oynamış olmaktadırlar. Hal böyleyken paranın hesabına ertesi gün düşeceğini

Aracın galeriden alınması durumunda gizli ayıp bulunan hallerde tüketicinin birtakım hakları bulunmaktadır. Tüketici bu gibi durumlarda, aracın ücretsiz tamiri, ayıp derecesi baz alınarak yapılacak bedel indirim talebi, mümkün olduğu takdirde aracın değiştirilmesi, sözleşmeden dönerek aracın iadesi ve verilen ücretin geri alınması söz konusu olabilecektir.

Ekspertizde kusurlar belirtilmeden alıcının aracı almasını sağladıkları takdirde Türk Ceza Kanunun 158.maddesinde yer alan Nitelikli Dolandırıcılık kapsamında değerlendirmeler yapmak da mümkündür. Bu gibi durumlarda aracın iadesi ve tazminat gibi yollara başvuruda bulunulabilecektir.

Ayıplı araç alımında hukuki yollar

Ayıplı araç alımı durumunda seçimlik haklarını kullanamayan alıcılar, satıcının sorumluluğu ile ilgili durumlarda Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuruda bulunarak haklarını müdafaa edebileceklerdir. Bu haklarından yararlanmak için zamanaşımı sürelerini geçirmemeleri gerekmektedir.

Dolandırıcılık durumlarında yine vakit kaybetmeden en yakın adli birimle irtibata geçerek durumu yetkili mercilere bildirmek gerekmektedir.