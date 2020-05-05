Atmosferik Motor Nedir? Araçlarda Atmosferik Motor Sistemi Hakkında Az Bilinenler

Atmosferik motor, daha önceki dönemlerde çok sayıda araç marka ve modelinde kullanılmaktaydı. Fakat yakın tarihlerden bu yana turbo motorların önemli ölçüde geliştirilmesinden dolayı atmosferik motorlar geri planda kalmıştır.



Atmosferik Motor Nedir?



Atmosferik motor, içten yanmalı motor tipleri arasında yer almaktadır. Motorun silindirinde bulunan hava-yakıt karışımı direkt olarak piston yardımı ile motoru çalıştırmaktadır. Dolayısıyla atmosferik motorun gücü, piston yardımı ile kabine giren hava miktarına bağlıdır. Bundan ötürü uzun tartışmalara son vermek ve atmosferik motor ile turbo motoru birbiri ile mukayese etmemek gerekir. İçten yanmalı atmosferik motor tipleri, turbo motorlara göre yaklaşık %25 daha az güçlüdürler. Güçsüz olmasına rağmen yakıt sarfiyatı da turbo motora göre daha fazladır.



Araçlarda Atmosferik Motor Sistemi Hakkında Az Bilinenler



Atmosferik motor tipleri oldukça büyük aksamlardan oluşmaktadır. Beygir güçleri de çoğu motor tipinden daha yüksektir. Motorun iskeleti ve hacmi tüm motor tiplerinden daha büyüktür. Fakat bu özelliklerinden dolayı ödenen tüm vergiler de atmosferik motorun yapısından dolayı daha yüksektir. Atmosferik motorların bu yapısından dolayı araç sahipleri tarafından genellikle daha az hacimli ve daha az yakıt tüketen araçlar tercih edilmektedir.



Atmosferik motorlar, diğer motor tiplerinden farklı olarak düşük basınçta çalışmaktadır. Dolayısıyla motora yüksek ısı girmemektedir. Bu da motorun uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır. Her ne kadar sürüş stili ve yakıt kullanımı motor ömrünü etkiliyor olsa da, atmosferik motorlarda 500.000 kilometrenin üstü rakamlar rahatlıkla görülebilmektedir.