Bentley EV 2025’e kadar gelmiyor

Tüm otomobil serisini 2023 yılına kadar elektrikli modellere çevirmek için iddialı bir plana sahip olan İngiliz otomobil üreticisi Bentley, ilk sıfır emisyonlu modelini piyasaya sürmek için acele etmiyor. Şirketin açıklamasına göre bunun sebebi Bentley EV’ye talep olmadığı için değil, Bentley’in batarya teknolojisi gelişine kadar beklemek istemesinden kaynaklı.

‘’İlk elektrikli aracımızı 2020’lerin ortasında piyasaya süreceğiz çünkü tahminimize göre 5 yıl içinde güç yoğunluğundaki artış ya da katı pillerin kullanılması performans %30 daha fazla performans yükselmesi sağlayacak.’’

Daha iyi ve daha uygun

Bentley’in patronu Adrian Hallmark’ın Top Gear ile yaptığı son röportajda şirketin, Crewe fabrikasından ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürmesinden dört ile beş yıl arası uzakta olduğunu açıkladı. Hallmark, elektrikli otomobil sektöründe müşteriler için en büyük endişe kaynağının menzil ve fiyat olduğunu belirtirken. Bentley’in EV bandwagonuna atlamaya karar vermeden önce pillerin daha iyi ve daha uygun fiyatlı olması gerektiğini kabul etti.

Hallmark mevcut durumu şöyle anlatırken, ‘’Piller bir motor fiyatının altı katı. Bir motorun maliyeti ise bir arabanın yaklaşık yüzde yirmisi kadar. Bilinen yol haritası ile 2025/26 yılı itibarıyla uygun bir Bentley oluşturabileceğiz.” diyerek sözlerini noktaladı.

İlginçtir Hallmark Bentley’in ilk çıkaracağı elektrikli otomobilinin tasarımının ‘Mulliner’ modelinden getirebileceğini ima etti.