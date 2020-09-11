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    11.09.2020 - 17:28 |

    Bentley üretimi arttırmayacak

    İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, ürün gamında yer alan ve en çok tercih edilen modelleri olan Bentayga ve Continental'i yenilemişti. Bentley, araçların üretim adetlerini artırmayacağını da açıkladı.

    Bentley üretimi arttırmayacak

    İngiltere’de haftalık olarak yayınlanan Autocar Dergisi’nin Bentley CEO’su Adrian Hallmark ile gerçekleştirdiği röportajda Hallmark, ''Bizim hedefimiz yıllık 15 bin ya da 13 bin üretim adedine sahip olmak değil…'' açıklamasını yaptı.

    Hallmark, Bentley markasının 2007 yılındaki toplam satışının yaklaşık olarak 10 bin adet olduğunu belirtti. Ancak marka son 7 yılda da her yıl 10 bin adet ve biraz üzerinde satış gerçekleştirirken 2019 yılında bu rakam 11 bin 6’ya ulaştı. Hallmark’a göre 2019 yılı 2018 yılına göre yüzde 5 satışların arttığı bir yıldı.

    Markanın CEO’suna göre Bentley, satış adetleri yerine kârlılığı yükseltmeye bakıyor. Örnek olarak Continental GT modeli liste fiyatının yüzde 22 üzerinde fiyatla satılıyor. Bunun sebebi de otomobil üzerine uygulanan kişiselleştirmeler.

    Bentley’in 2019 yılındaki en çok satan otomobili olan Continental GT, satışları bir önceki yıla göre yüzde 54 artırdı. Bu duruma otomobilde kullanılan V8 motorun ve hem coupe hem de cabrio gövde tiplerinin olması etki etti. En çok satan bir diğer Bentley ise markanın ilk SUV modeli olan Bentayga oldu. Bentayga 2019 yılına göre satış adetlerini yüzde 18 yükseltti.

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