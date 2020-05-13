Bir elektrikli hamlesi de Samsung’tan

Samsung, elektrikli otomobiller için Hyundai ile bir iş birliği yapmayı planlıyor. İki firmanın en üst düzey yöneticisi bir araya geldi. Bu bağlamda Samsung, Hyundai’ye elektrikli araç bataryaları ile bazı diğer otomobil bileşenleri satmak isteyebilir.

Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong ve Hyundai Motor Group Genel Müdür Yardımcısı Chung Eui-sun tarafından düzenlenen toplantıda batarya teknolojileri ele alındı. Elektrikli otomobillere güç verecek olan bu güç kaynakları, Samsung ile Hyundai’nin araştırma ve geliştirme stratejileri arasında yer alıyor.

Samsung’da çalışan bir basın sözcüsü, Samsung imzalı bataryaların istikrarlı ve dayanıklı olduğunu söyledi. Henüz adı belli olmayan basın sözcüsü, Samsung’un Hyundai ile elektrikli araç konusunda daha fazla iş birliği yapmak istediğini belirtti.

Hyundai şu anda kendi elektrikli araçları için LG Chem ekibine ve SK Innovation’a ait olan bataryaları kullanıyor. Yakında Samsung da bu tedarikçiler arasına girebilir. Samsung, bu konuda yatırım yapmak adına 3 yıl önce HARMAN International’ı 8 milyar dolara satın almıştı.

Hyundai, 2025 yılına kadar 44 adet çevre dostu otomobil modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu modellerden 23 tanesi tamamen elektrikli olacak.