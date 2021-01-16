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    HaberlerOtomobil Haberleri Birleşme resmileşti! Yeni adı Stellantis
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    16.01.2021 - 16:49 |

    Birleşme resmileşti! Yeni adı Stellantis

    Uzun süredir beklenen FCA ve PSA birleşmesi gerçekleşti. 52 milyar dolarlık birleşmenin adı Stellantis oldu. FCA, Türkiye’de Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati, Ferrari ve Alfa Romeo gibi markalarla temsil edilirken, PSA Grubu ise Peugeot, Citroen, DS ve Opel markalarıyla faaliyet gösteriyor.

    Birleşme resmileşti! Yeni adı Stellantis

    Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA Grubu'nun birleşmesinin tamamlandığı bildirildi. Yapılan ortak açıklamaya göre, yeni şirket Stellantis’in kuruluşuna giden yolu açacak birleşme bugün yürürlüğe girdi.

    Açıklamaya göre, daha önce duyurulduğu gibi, Stellantis'in hisse senetleri 18 Ocak Pazartesi günü Paris'te Euronext ve Milano'da Mercato Telematico Azionario borsalarında; 19 Ocak Salı günü de New York Borsasında, STLA koduyla işlem görmeye başlayacak.

    Birleşme resmileşti Yeni adı Stellantis

    Öte yandan tahminlere göre, yeni şirket Stellantis’in yıllık 8,7 milyon araç üretimi ve yaklaşık 170 milyar avroluk ciro ile dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olacağı hesaplanıyor.

    FCA, Türkiye’de Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati, Ferrari ve Alfa Romeo gibi markalarla temsil edilirken, PSA Grubu ise Peugeot, Citroen, DS ve Opel markalarıyla faaliyet gösteriyor.

    Stellantis adını alan yeni firma, Volkswagen ve Toyota gibi devlere rakip oldu.

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