BMW Türkiye'de elektrikli otomobil atağına başlıyor

Elektrikli araç pazarında Avrupa'da yüzde 10'luk pazar payına sahip olan grubun dünya genelindeki payı ise yüzde 7.6'a çıktı. BMW Grup, ABD'de yüzde 3.7, Almanya'da yüzde 10.8, İngiltere'de yüzde 12.2 ve Norveç'te yüzde 84'lük bir paya sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

BMW Grubu markaları BMW ve MINI'nin Türkiye Distribütörü olan Borusan Otomotiv, Türkiye'de de elektrikli otomobil rekabetine hazırlanıyor. Kısa bir süre önce MINI'nin yüzde 100 elektrikli ilk seri üretim modeli MINI Electric'i satışa sunan Borusan Otomotiv, 2021 ilk çeyreğinde elektrikli BMW iX3'ü yollara çıkaracak.

Bu modeli daha sonraki yıllarda BMW iNext ve 4 kapılı Gran Coupe tasarımına sahip BMW i4 izleyecek. BMW X ailesinin tamamen elektrikli ilk modeli olan Yeni BMW iX3, BMW'nin elektrikli mobilite alanındaki en yeni temsilcisi olarak dikkat çekiyor.