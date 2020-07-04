BMW ve Karsan’dan işbirliği!

Küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin yerli ticari araç üreticisi Karsan, özgün boyutları ve üstün batarya teknolojisiyle donatılan aracı Jest Electric ile Avrupa’nın tercihi olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Karsan, Almanya’da personel taşımacılığı alanında hizmet veren Stanglmeier şirketine bir adet Jest Electric aracını teslim etti. Karsan’ın Almanya bayisi Quantron tarafından gerçekleşen teslimatla Jest EV, dünyaca ünlü Alman otomotiv üreticisi BMW’nin Münih’teki tesisi içerisinde, personel taşınmasında kullanılmak üzere tercih edildi. Stanglmeier şirketinden ilgili yetkililere araçla ilgili teknik ve sürüş eğitimlerinin de Karsan bayisi Quantron tarafından verilmesinin ardından Jest EV, elektrikli yapısıyla BMW fabrikası içerisinde çevreci taşıma operasyonlarına imza atmaya başladı.

Kompakt ve elektrikli: Jest Electric

6 metrelik alçak tabanlı Jest Electric; 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km’ye kadar menzil sunarak bu anlamda sınıfının en iyi performansını gösteren Jest Electric’in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor. Yüksek manevra kabiliyeti, geniş iç mekânı, kompakt boyutlarıyla dar sokaklardaki kıvraklığı, dinamik tasarımı ve tırmanma performansıyla öne çıkan Karsan Jest Electric, sunduğu sessiz yolculuklarla geleceğe ışık tutuyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız olan süspansiyon sistemiyle de konfor disiplininde de binek otomobilleri aratmıyor.