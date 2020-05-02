Buji Nedir? Buji Kablosu ve Buji Anahtarı Ne İşe Yarar?

Buji kısaca araçlar için ateşleme sistemi olarak bilinir. Özellikle araçların yakıt tüketimi ile beraber performansı noktasında önemli bir potansiyel teşkil eder. O yüzden mutlaka belli bir periyodik dönem doğrultusunda kontrolünün yapılması gerekir. Zira değiştirilmeyen ve kontrol edilmeyen buji araçlarda istenmeyen hasarlar yaratabilmektedir.

Buji Nedir?

Araçları sağlıklı şekilde kullanmak ve yakıt ile performans noktasında en iyisini elde edebilmek için buji çok önemlidir. Buji sistemi bütün araçlar içerisinde ateşleme sistemi olarak öne çıkar. Özellikle her 40 bin kilometrede bir mutlaka değişim ya da kontrolü yapılması çok önemlidir. Etkin bir ateşleme ile beraber yüksek performans ve düşük yakıt verimliliği alabilmek adına, kaliteli buji ve buji kablosu kullanılması gerekir.

Buji Kablosu ve Buji Anahtarı Ne İşe Yarar?

Aracın ateşleme bobininden gelen elektrik akımı ile beraber, silindir içerisinde parlama gerçekleştirilir ve ateşleme sağlanır. Bu ateşleme konusunda bağlantı kuracak en önemli parça ise buji kablolarıdır.

Yani bobin üzerinde oluşan elektrik akımı için silindirde parlama yaşanabilmesi için mutlaka buji kabloları kullanılmalı ve kaliteli olmalıdır. Böylece yakıttan tasarruf elde edilirken, aynı zamanda araç yüksek performans üzerinden kullanım imkanı sağlar.

Bujinin daha dayanıklı olabilmesi, gaz kaçağı olmaması, erken ateşleme gerçekleştirebilmesi konusunda buji anahtarı kullanılmaktadır. Düzenli olarak hızlı şekilde ve yüksek performans üzerinden bujinin çalışabilmesi adına, herhangi bir kaçak oluşmaması noktasında buji anahtarı önemli bir görev üstlenmektedir. O yüzden mutlaka düzenli bakım yapılması gerekir.