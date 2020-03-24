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    HaberlerOtomobil Haberleri Çin’de 4 fabrika yeniden açılıyor
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    24.03.2020 - 13:59 |

    Çin’de 4 fabrika yeniden açılıyor

    Geçtiğimiz aylarda Çin'deki fabrikalarının üretimini durduran Volvo Car, 4 fabrikayı yeniden açıyor. Corona virüs nedeniyle kapanan fabrikalar üretime tekrar başlayacak.

    Çin’de 4 fabrika yeniden açılıyor

    Corona virüs nedeniyle Volvo Cars Belçika fabrikası 5 Nisan tarihine kadar kapalı kalacak. İsveç ve ABD tesisleri ise 26 Mart ile 14 Nisan tarihleri arasında kapalı olacak.

    Türkiye ofisi 11 Mart’tan bu yana evden çalışırken, global ofislerin bir kısmı da 26 Mart itibariyle genel olarak evden çalışacak ve çalışma saatleri azaltılacak.

    Çin’de 4 fabrika yeniden açılıyor

    Volvo Cars, uzun bir kapalı kalma süresinin ardından Çin'deki 4 fabrikasını bu ayın başında yeniden açtı. Volvo Cars CEO’su Håkan Samuelsson, “Başlıca endişelerimiz çalışanlarımızın sağlığı ve işimizin geleceği.

    Hükümetler ve yetkililer tarafından uygulanan değerli destek programlarının yardımıyla hızlı bir şekilde hareket ediyoruz.” dedi.Volvo Cars bu önlemlerin, salgının devam eden etkisini hafifleteceğine çalışanların ve şirketin geleceğini korumak adına dengeyi sağlayacağına inanıyor.

    Uzaktan eğitimde güldüren soru: "Bizi duyuyor mu?"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim başladı.
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