Corona virüs nedeniyle Volvo Cars Belçika fabrikası 5 Nisan tarihine kadar kapalı kalacak. İsveç ve ABD tesisleri ise 26 Mart ile 14 Nisan tarihleri arasında kapalı olacak.

Türkiye ofisi 11 Mart’tan bu yana evden çalışırken, global ofislerin bir kısmı da 26 Mart itibariyle genel olarak evden çalışacak ve çalışma saatleri azaltılacak.

Çin’de 4 fabrika yeniden açılıyor

Volvo Cars, uzun bir kapalı kalma süresinin ardından Çin'deki 4 fabrikasını bu ayın başında yeniden açtı. Volvo Cars CEO’su Håkan Samuelsson, “Başlıca endişelerimiz çalışanlarımızın sağlığı ve işimizin geleceği.

Hükümetler ve yetkililer tarafından uygulanan değerli destek programlarının yardımıyla hızlı bir şekilde hareket ediyoruz.” dedi.Volvo Cars bu önlemlerin, salgının devam eden etkisini hafifleteceğine çalışanların ve şirketin geleceğini korumak adına dengeyi sağlayacağına inanıyor.