Dünya devlerinden elektrikli araç hamlesi

Elektrikli otomobiller son zamanlarda oldukça yayıldı. Birçok otomobil üreticisi elektrikli otomobil üretimi için harekete geçti.

Alman otomobil devi Volkswagen'in de elektrikli otomobil üretimine yöneleceği biliniyordu. Yeni bir iddiaya göre Volkswagen ve Tesla, 'uygun fiyatlı' elektrikli otomobiller için kolları sıvadı.

TESLA VE VOLKSWAGEN'DEN UYGUN FİYATLI ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

Tesla CEO'su Elon Musk, Eylül ayında düzenlenen 'Battery Day' isimli bir etkinlikte Tesla'nın 3 yıl içerisinde 25 bin dolardan piyasaya sürülecek tam otonom bir araba üreteceğini açıklamıştı.

Üretilecek yeni nesil elektrikli otomobillerin tahmini 25 bin-30 bin dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtildi. Ancak her iki firma da konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Tesla ve Volkswagen’in uygun fiyatlı elektrikli araçlarının 2024 veya 2025’te yollarda olacağı söyleniyor.