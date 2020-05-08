Egr Nedir? Egr Valfi Ne İşe Yarar, Nasıl Çalışır?

EGR valfi, yakıttan tasarruf sağlamak ve daha az zehirli gaz salınımı düşüncesinden hareketle üretilmiştir. Egzoz gazlarının devirdaim işini yapar. Motor tasarımı açısından önemli bir parçadır.



Egr Nedir?



EGR, “Exhaust Gas Recirculation - Egzoz Gazları Devridaimi” kara taşıtlarında kullanılan elektropnömatik bir valftir. Araçların motor bölmesinde bulunur. Yakılan egzoz gazlarını tekrar yakarak düşük emisyon değerleri oluşmasını sağlar.



EGR Valfi Ne İşe Yarar?



EGR valfi, egzoz gazı devridaim işlemine kumanda etmek için kullanılıyor. Silindirler içerisinden atılan egzoz gazlarının %6 ile civarındaki miktarını emme manifoldu üzerinden temiz havayla karıştırarak silindirler içerisine tekrar geri dönmesini sağlar. Bu sayede motorun yanma odasında, yanma sıcaklığını ve fazla oksijen miktarını azaltır.



EGR, nitrojen oksitlerin oluştuğu yüksek yanma ısılarını düşürerek NOx (azotoksit) emisyonunun azaltılması görevini üstlenmiştir. Günümüzde modern motorlarda, hem motorun emme gücünü azaltmak hem de atık gazın belirli sürüş durumlarında yanmaya olan pozitif etkisini kullanmak için tasarlanmıştır.



EGR Valfi Nasıl Çalışır?



EGR valfi emme manifoldu ile egzoz manifoldu arasında çalışıyor. Egzoz manifoldundan metal bir boru ile egzoz gazını alarak bu gazı soğutur. Bu gazın miktarını hassas olarak ayarlayıp, emme manifoldu girişine gönderir.



EGR sistemi; motor devri, emilen hava miktarı - hava sıcaklığı, enjeksiyon miktarı ve hava gibi parametreleri esas alarak çalışıyor. Egzoz gazı geri çevrimi, egzoz manifoldundaki egzoz gazının bir kısmını tekrar yanma odasına gönderir. Yanma odasındaki yanma ısısını düşürerek azot oksit oluşumunu azaltıyor.



Benzinli motorlarda 3000 d/d, dizel motorlarda 2000 d/d’ da EGR valfi açılıyor. Egzoz gazlarının ile 15’inin emme manifolduna gitmesi sağlanıyor.