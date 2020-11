Elektrikli pick-up için üretti

Pirelli, Rivian’ın teknik koşullarını karşılamak ve “Pirelli Mükemmel Uyum” stratejisi kapsamında araçların benzersiz niteliklerini iyileştirmekiçin Scorpion Verde All Season, Scorpion Zero All Season ve Scorpion All Terrain (Pirelli’nin SUV ve pick-up araçlara özel serisi) lastiklerinin özel versiyonlarını geliştirdi. Bu doğrultuda, Pirelli’nin Rivian için geliştirdiği tüm lastiklerin yanağında RIV ve Elect işareti bulunuyor.

Pirelli’nin elektrikli araçlara yönelik lastikleri “Elect” işaretini taşıyor. Lastikler, elektrikli araçların güvenliği, performansı ve menzil optimizasyonu açısından çok önemli bir rol oynuyor.

“Elect” işaretli Pirelli lastikleri, çeşitli teknik özellikleriyle elektrikli araçlar için pek çok avantaj sunuyor. Düşük dönme direnci her otomobilin menzilini maksimuma çıkarmaya yardımcı oluyor. Elektrikli araçlarda gürültünün azaltılması, elektrikli sürüşün önemli avantajlarından biri olan sessizliği geliştiriyor. Pirelli’nin “Elect” işaretli lastikleri ayrıca şanzımanın yoğun talebine paralel olarak iyileştirilmiş (yol tutuşu) tutuş da sağlıyor. Elektrikli motorlar, devir aralığının en altından itibaren maksimum tork ürettiği için asfalta anında tutunan lastiklere ihtiyaç duyuyor.

Pirelli ile Rivian’ın iki yıla yakın süren ortaklaşa ürün geliştirme çalışmalarının sonucunda 20, 21 ve 22 inç ebatlı üç özel lastik ortaya çıktı. Bunlar arasından Scorpion Verde All Season 21 inç lastikler dünyada benzersiz ölçüsüyle öne çıkarken Pirelli tarafından Rivian’a özel olarak 275 55R21 ölçüsüyle sektöre sunuluyor.

Rivian ile teknik iş birliği yapmak, Pirelli’nin sürdürülebilir mobilite ve Amerikan otomobil markalarına ne denli odaklandığını vurguluyor.

PIRELLI SCORPION VERDE ALL SEASON (DÖRT MEVSİM): “DÜŞÜK DÖNME DİRENÇLİ” LASTİK

Pirelli’nin crossover, SUV ve pick-up araç sürücüleri için geliştirdiği çevre dostu “Crossover/SUV Touring” Dört Mevsim lastik serisi, Scorpion Verde (İtalyancada yeşil anlamında) All Season adını taşıyor.

Pirelli mühendisleri, Rivian’ın düşük dönme direnci hedeflerini karşılamak için geliştirdikleri bu özel versiyonlu lastiklerde araçların enerji tüketimini düşüren daha yüksek silika içerikli bir hamur üzerinde çalıştılar. Ardından, kalıbın özel bir tasarımına odaklanıp lastiklerin sırt desenini daraltırken basıncın ayak izine dağılımını optimal seviyede tuttular. Böylece lastik yüzeyiyle zemin arasındaki temas alanının azaltılması, enerji israfını düşürdü.

Pirelli’nin Rivian için geliştirdiği Scorpion Verde All Season lastikler, dayanıklılık veya performanstan ödün vermeyen daha hafif hammaddelerle üretildi. Scorpion Verde All Season, sektörde benzersiz bir örnek olarak 275/55R21 ebadıyla da sunuluyor.

Rivian’a özel Pirelli Scorpion Verde All Season lastikler, verimliliğin artırmanın yanı sıra menzilin uzamasına da yardımcı oluyor. Bu lastikler aynı zamanda kuru ve ıslak zeminde kullanım kolaylığı, konfor ve hafif karda dört mevsim tutuş gibi her mevsime uygun kabiliyetlerle tasarlandı.

PIRELLI SCORPION ZERO ALL SEASON: “KAVRAYAN” LASTİK

Pirelli, düşük dönme direnci ve ağırlığa sahip, çevre dostu lastiklerini “Verde” terimiyle nitelerken “Zero” kelimesi de kesinlikle yüksek performanslı serisini temsil ediyor.

Scorpion Zero Dört Mevsim lastikleri, güçlü crossover ve SUV araç sürücülerinin yanı sıra sportif ve performans odaklı pick-up kamyonetlerin yüksek performans kabiliyetiyle birlikte karda sürüş dahil her mevsim kullanım rahatlığının dengeli bir kombinasyonunu arayan sürücüler düşünülerek tasarlanıyor.

Pirelli, Rivian araçları için Scorpion Zero Dört Mevsim lastiklerinin daha da çok kavrayan bir versiyonunu geliştirdi. Maksimum kavrama ve denge sağlamak için geliştirilen nano kompozit hamurlarların ardından sırt desenine odaklanan ekip, daha fazla temas alanı ve dolayısıyla daha iyi kullanım performansı sağlayabilen daha büyük sırt genişliğine sahip özel bir kalıp oluşturdu.

Bunların tümünün düşük dönme direnci hedeflerinden ödün vermeden daha uzun araç menzilini desteklemesi gerekiyordu.

PIRELLI SCORPION ALL TERRAIN: OFF-ROAD LASTİĞİ

Pirelli’nin 275/65R20 off-road lastiği Scorpion All Terrain Plus, gücünü elektrikten alan maceralar göz önünde bulundurularak R1T ve R1S için özel olarak geliştirildi.

Pirelli’nin her türlü yol ve arazi koşuluna uygun Scorpion All Terrain Plus On-/Off- Road tipi lastikleri, yolda sürüşle engebeli arazide kullanım kabiliyeti arasında denge arayan pick-up, crossover ve SUV araç sürücüleri için tasarlandı. Scorpion All Terrain Plus lastiklerin tasarımında dayanıklılık, tutuş ve aşınmaya dirence odaklanıldı. Karda tutuş kabiliyetiyle de dikkat çeken bu lastikler, üç tepeli dağ ve kar tanesi simgesini (3PMSF) taşımaya hak kazandı.

Scorpion All Terrain Plus lastikler, simetrik ve yüksek boşluklu bir kalıpla üretiliyor. Bu desen, agresif bir görünüme ve arazide özgüvenli tutuşa sahip olmanın yanı sıra yolda sarsıntısız ve sessiz sürüş için tasarlandı. Derin oluklar ve bağımsız sırt deseni blokları, gevşek arazi zeminlerinde ihtiyaç duyulan tutunma aksiyonuna yardımcı olurken konik şekilli taş atıcı oluşumlar küçük taşları sırt deseninden çıkmaya zorlayarak delinme riskine direniyor.

Pirelli mühendisleri, Rivian’ın, düşük dönme direnci hedefleri ile Scorpion All Terrain lastiklerin off-road uygulamaları arasında uyum sağlamak üzere bir lastik geliştirdi. Geliştirilen lastiklerde ağırlığı azaltmak amacıyla bir kalıp tasarladıktan sonra bu lastiklerin kesilmelere ve yırtılmalara daha dayanıklı olmasını sağlayan bir bileşik hamura katıldı.