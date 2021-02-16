F-MAX en çok tercih edilen çekici oldu
2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödüllü çekicisi F-MAX ile hem yurt dışı hem de Türkiye pazarında büyümesini sürdüren Ford Trucks, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. 2017’den bu yana pazar payını yaklaşık 3 kat artıran Ford Trucks’ın bu başarısında büyük rol oynayan F-MAX, 2020 yılında bir ilki daha gerçekleştirerek, kendi segmentinde Türkiye’nin en çok tercih edilen çekici modeli oldu.
Ağır ticari sektöründe gerek mühendislik tecrübesi gerekse de 60 yıllık mirası ile öne çıkan Ford Trucks, uluslararası ödüllü çekicisi F-MAX ile önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Ford Trucks F-MAX, Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) verilerine göre bulunduğu segmentte en fazla tercih edilen çekici modeli olmayı başardı.
2020 yılını büyük başarılarla geride bırakan Ford Trucks, F-MAX’in başarısı ve müşterilerden gelen yoğun taleple çekici tarafında önemli bir yükselişe imza attı. Çekici segmentindeki pazar payını 2017’den bu yana yaklaşık 3 katına çıkarmayı başaran marka, 2020 yılı sonunda çekici segmentindeki pazar payını %25,5’e yükseltti. Türkiye ile birlikte tüm uluslararası bölgelerde pazar payını artırdı. 2020 yılında yeni bir rekor kırarak Türkiye ağır ticari pazarında %31,7 paya ulaşan Ford Trucks’ın bu başarısında büyük rol oynayan F-MAX, 2020’de kendi segmentinde Türkiye’nin çok tercih edilen çekici modeli unvanına sahip oldu.