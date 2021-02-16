F-MAX en çok tercih edilen çekici oldu

Ağır ticari sektöründe gerek mühendislik tecrübesi gerekse de 60 yıllık mirası ile öne çıkan Ford Trucks, uluslararası ödüllü çekicisi F-MAX ile önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Ford Trucks F-MAX, Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) verilerine göre bulunduğu segmentte en fazla tercih edilen çekici modeli olmayı başardı.

2020 yılını büyük başarılarla geride bırakan Ford Trucks, F-MAX’in başarısı ve müşterilerden gelen yoğun taleple çekici tarafında önemli bir yükselişe imza attı. Çekici segmentindeki pazar payını 2017’den bu yana yaklaşık 3 katına çıkarmayı başaran marka, 2020 yılı sonunda çekici segmentindeki pazar payını %25,5’e yükseltti. Türkiye ile birlikte tüm uluslararası bölgelerde pazar payını artırdı. 2020 yılında yeni bir rekor kırarak Türkiye ağır ticari pazarında %31,7 paya ulaşan Ford Trucks’ın bu başarısında büyük rol oynayan F-MAX, 2020’de kendi segmentinde Türkiye’nin çok tercih edilen çekici modeli unvanına sahip oldu.