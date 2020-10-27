85,90BİST1.142-0.21EURO9.671.32USD8.171.08ALTIN500.371.20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri FCA ile PSA birleşmesine onay
    ABONE OL
    27.10.2020 - 16:07 |

    FCA ile PSA birleşmesine onay

    Avrupa Birliği, Fiat Chrysler Automobiles ve PSA Grubu'nun birleşmesine yeşil ışık yaktı.

    FCA ile PSA birleşmesine onay

    Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu PSA grubu, geçtiğimiz yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamıştı.

    Ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren FCA ve PSA gruplarının birleşmesine ilişkin resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

    Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde, komisyonun birleşmeleri ve satın almaları engelleyebileceği belirtilmişti.

    AVRUPA BİRLİĞİ ONAY VERDİ

    Avrupa Birliği, Stellantis adı altında birleşerek dünyanın dördüncü büyük otomotiv üreticisi olacak iki şirketin birleşmesini onayladı.

    PSA ve FCA'nın gerekli ayarlamaları yapacağının sözünü alan Avrupa Birliği, markalara birleşme için yeşil ışık yaktı. Bu kapsamda FCA ve PSA bayileri, rakip markaların araçlarının tamiratını da yapabilecek.

    2021 yılının ilk günlerinde birleşerek Stellantis ismini alacak iki markanın toplam değeri 38 milyar dolara ulaşacak. Markalar birleşme esnasında maliyet kısmak için pek çok fabrikanın da fişini çekecek.

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika... Diyanet Kariye Camii için tarih verdi! İbadete açılıyor...

      Son dakika... Diyanet Kariye Camii için tarih verdi! İbadete açılıyor...

      Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

      Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

      Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

      Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

      Koronavirüs sonrası ten rengi değişen Çinli doktorun son hali ortaya çıktı

      Koronavirüs sonrası ten rengi değişen Çinli doktorun son hali ortaya çıktı

      Sıradaki Haber