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    HaberlerOtomobil Haberleri Ferrari üretime tekrar başladı!
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    06.05.2020 - 14:26 |

    Ferrari üretime tekrar başladı!

    Ferrari, Corona virüs nedeniyle ara verdiği üretimine 4 Mayıs’ta tekrar başladı. Ferrari, tam üretime geçiş tarihi ise 8 Mayıs olarak belirledi.

    Ferrari üretime tekrar başladı!

    Ferrari'nin “Back on track” olarak adlandırdığı güvenli bir biçimde işe geri dönüş süreci haftanın başlamasıyla birlikte başladı. Üretici çalışanlarının aktif olduğu bölgelerde yeni prosedürlerini hayata geçirdi. Böylece marka 4000 çalışanına Corona virüsü kan testi yapacak.

    Ferrari üretime tekrar başladı

    İtalya üretici mayıs ayının ilk haftasından sonra tam üretime geçmeye başlayacak. Bunu da marka 4000 çalışanına yapacağı Corona virüsü kan testi ile çözecek. The Wall Street Journal’ın haberine göre geçen hafta 2000 çalışanının yüzde 1’inden az bir kısmının testlerinin pozitif geri döndüğü belirtildi.

     

     

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