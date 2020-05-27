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    HaberlerOtomobil Haberleri Fiat Egea’dan sürpriz! SUV modeli mi geliyor?
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    27.05.2020 - 13:07 |

    Fiat Egea’dan sürpriz! SUV modeli mi geliyor?

    Fiat'ın Türkiye'de üretilen ve tüm dünyaya satılan otomobili olan Egea diğer adıyla Tipo, SUV gövde tipiyle üretilebilir.

    Fiat Egea’dan sürpriz! SUV modeli mi geliyor?

    Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, bir süredir makyaj hazırlığı yapıyor.

    Fiat patronu Olivier François, yeni Egea ailesinde bir SUV versiyonunun yer alabileceğinin sinyallerini verdi.

    François, ''Egea çok iyi araç fakat bir SUV değil.'' diyerek Egea’nın bir sonraki jenerasyonda SUV sınıfına doğru evrilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

    Nissan Qashqai ile benzer boyutlara sahip olacağı söylenen model, Egea ailesine bir SUV versiyon olarak eklenebileceği gibi doğrudan Egea’nın yerini de alabilir.

    François, ''Skoda, Seat, Kia ve Hyundai gibi bütçeye duyarlı olan marka ve modeller oldukça iyi gidiyor. Eğer bizim de o sınıfta bir modelimiz olsaydı bizde o isimler arasında olurduk. Ancak ürün yelpazemizin bu bölümünü çok fazla gecikmeden beslemek bizim için çok önemli.'' ifadelerini kullandı.

    Makyajlı Fiat Egea, bu yılın sonunda ya da 2021’in başında karşımıza çıkmış olacak.

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