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    HaberlerOtomobil Haberleri Ford Otosan'dan elektrikli ticari araç!
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    17.03.2020 - 09:42 |

    Ford Otosan'dan elektrikli ticari araç!

    Ülkemizin köklü otomotiv şirketlerinden Ford Otosan, Türkiye’de elektrikli ticari araç üretimine başlayacaklarını açıkladı.

    Ford Otosan'dan elektrikli ticari araç!

    Amerikan otomotiv devi Ford’a ait ticari modellerinin üretiminde Avrupa’daki tek adres konumunda olan Ford Otosan, Türkiye’de elektrikli araç üretimine başlayacaklarını açıkladı. Bu önemli gelişmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Önümüzdeki yıl Türkiye’nin ilk yüzde 100 elektrikli ticari aracını üretip, dünyaya satmak için hazırız” dedi.

    Ford’un bu kararı almasında, gelişmiş tedarik zincirleri ve altyapılarının önemli bir rol oynadığını belirten Yenigün, “Ford, globalde üreteceği araçların parçalarını buradan tedarik etmek üzere, bizim organizasyonumuz içinde bir ekip kurdu. Ekip, satın alma genel müdür yardımcısının altında çalışıyor. Organizasyonu yeni kurduk. Daha iki ay oldu” ifadelerini kullandı.

    Serra Yılmaz açıklama yaptıİtalya'da yaşayan ve şu an corona virüs salgını nedeniyle karantinada olan Serra Yılmaz'ın sağlık durumu çok merak edildi. Usta oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yaptı.
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