General Motors 1977 Model K5 Blazer aracını elektrikliye dönüştürdü

General Motors, geçtiğimiz yıl eCrate konsepti için iki Bolt EV bataryayla güçlendiği bir elektrikli pikap taşıtı da tanıtmıştı. Firma, o günlerde bu sistemden daha çok konsept olarak bahsediyordu ancak muhtemel alıcılardan gelen yüksek talep sebebiyle dönüştürücüyü üretme aşamasına getirdi.

Chevrolet’nin Mühendislik, Performans ve Yarış bölümünün başkanı Russ O’Blenes, E-10 elektrikli pikap konsepti ile ilgili şunları söyledi:

“Chevrolet’nin E-10 konseptini göstermesinden dakikalar sonra müşteriler arayarak kendi elektrikli araçlarını ne kadar yakında üretebileceklerini sormaya başladılar.”

Firma artık eCrate dönüştürücüsünü resmi olarak satmaya hazırlanıyor. Firma, önümüzdeki aylarda düzenlenecek bir otomobil fuarında 1977 model bir K5 Blazer aracı tamamen elektrikli donanıma sahip bir şekilde göstererek dönüştürücünün yeteneklerini sergileyecek. Bu gösterinin önümüzdeki yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen Electric Connect ve Cruise modellerine talebi de artıracağı düşünülüyor.