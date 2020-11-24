General Motors milyonlarca aracını geri çağırıyor

General Motors'un (GM) 2007-2014 yıllarında üretilen kamyonet ve SUV modellerinde hava yastıkları, geri çağrılan diğer Takata hava yastıklarında olduğu gibi yüksek ısıya ve neme uzun süre maruz kaldıktan sonra patlama riski altında.

Dünya çapında birçok otomobil üreticisi söz konusu hava yastığı sorunu nedeniyle araçlarını geri çağırırken, GM, geri çağırmayı önlemek için ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresine (NHTSA) başvurmuştu.

Maliyeti 1,2 milyar dolar

Bu durumun, GM’ye maliyetinin 1,2 milyar dolara mal olacağı hesaplanıyor.

Araç sahipleri, 17 haneli araç kimlik numarası ile NHTSA internet sitesi üzerinden araçlarının geri çağrılmadan etkilenip etkilenmediğini kontrol edebilecek.