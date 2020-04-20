Hayat normale döndüğünde satışlar artabilir

Corona virüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ederken, ekonomik ve sosyal hayat durma noktasında. Otomotiv sektörü de bunların başında geliyor. Avrupa’da üretim yaklaşık 1 aydır durmuş durumda. Karantina nedeniyle showroomlar da kapalı. Türkiye’de ise zorlu şartlara rağmen otomotiv bayileri tüketicilere hizmet vermeye devam etmeye devam ediyor.

Birçok marka, e-randevu, görüntülü görüşme, online tanıtım gibi teknolojik önlemlerle Corona virüs karşı özel çalışma sistemine geçti. Türkiye genelinde Hyundai ve Opel bayileriyle faaliyet gösteren Erdemir Otomotiv Başkanı Yüksel Erdemir, bu zorlu dönemde en iyi hizmeti verebilmek için işlerinin başında olduklarını söyleyerek, Corona virüs karşı önlemler aldıklarını, hizmetlerindeki çeşitliliği artırdıklarını kaydetti.

Erdemir, Corona virüs salgının kontrole alındıktan sonra hayatın normale dönmeye başlamasıyla birlikte talepte önemli artış beklediklerini kaydetti. Erdemir, tüketicilerin ertelenen talebi, salgının etkilerinin geçmesiyle geri dönecektir. Sektör olarak 2020’ye iyi başlamıştık. Geçen yılın son çeyreğinden bu yana araç yetiştirmekte zorlanıyorduk. Ocak ve şubat ayları da çok hareketli geçti. Sonuçta son 2 yıldır ertelenen bir talep var. Ayrıca birçok yeni model pazara sunuldu, yenileri de gelmeye devam edecek. Ekonomik ve sosyal hayatın normalleşmesiyle satışlarda patlama bekliyoruz” diye konuştu.

Vatandaşların özellikle toplu ulaşımdan uzak durduğunu, otomobillerini kullanmayı tercih ettiğini ifade eden Erdemir, bu dönemde servislere daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ve müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını belirtti. Erdemir, “Unutmamak gerekiyor ki, satış sonrası hizmetlerdeki sadakat süreci büyük önem kazanmış durumda. Her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de müşterilerimizin yanındayız. Yaşadığımız her yeni tecrübeyi öğrenme haznemize atarak yolumuza devam ediyoruz. İşte müşterilerimizi ön plana çıkaran şirket kültürümüz böyle durumlarda öne çıkıyor” değerlendirmesini yaptı.

Erdemir, markaların evde kalmayı teşvik etmek ve sosyal izolasyon kavramına önem vermek amacıyla ‘Evde Kal’ söylemini bir harekete dönüştürdüğünü belirtti. E-rezervasyon, görüntülü görüşme ve mesafeli satış gibi ayrıcalıklı hizmetleri uygulamaya aldığını hatırlatan Erdemir, verilen hizmetlerle şu bilgileri verdi: “Müşterilerinin ilgilendikleri modelleri keşfetmesi için showroom’a kadar gitmesi gerekmiyor. Showroom’a canlı bağlanarak görüntülü görüşme ile araçları inceleyebiliyor. Eve teslimat sistemi sayesinde müşterilerin satın aldıkları otomobiller evlerine gönderiliyor.” dedi.