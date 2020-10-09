‘Hedefimiz değişime hızlı adapte olmak!’

Yeni tip koronavirüs pandemisiyle birlikte yaşanan derin değişim ve dönüşümün, kiralama sektöründe de etkilerini gösterdiğini belirten LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, tüketicilerin çalışma, seyahat ve ulaşım tercihlerinin kesinlikle eskisi gibi olmayacağını belirtti.

Önümüzdeki dönemde ulaşımın her tipinde ve aşamasında, sağlık, hijyen gibi unsurların önem kazanacağına da dikkat çeken Oktay, toplu taşımanın (uçak, tren, gemi, metro, otobüs, dolmuş, servis) daha az tercih edilecek gibi göründüğünü söyledi. Evden çalışma, esnek saatli ve vardiya usulü çalışmalar artacağını da belirten Oktay, araç kiralama sektöründe de daha esnek ve daha kısa süreli kontratların tercih edilmeye başlayacağını, ancak toplu taşımaya karşı duyulan tereddüt nedeniyle şirket aracı ihtiyacı ve talebinin artabileceğini vurguladı.

Sektörü etkiliyor

Pandeminin başından bu yana hayatımızı kökten değiştiren gelişmelerin, kiralama dünyasına önmli ölçüde etki ettiğini söyleyen Türkay Oktay, şu değerlendirmede bulundu:

“Hijyen endişeleriyle toplu taşımadan uzaklaşılması; kiralama pazarını büyütecek bir faktörken, birçok şirketin evden çalışmaya başlaması ve şirket araçlarına duyulan ihtiyacın azalması tam tersi bir gelişme oldu. Dip toplamda ise pandeminin etkilerini ağır şekilde yaşadığımız ilk iki aylık süreci geride bakıp yeni normale geçmeye başlamamızla birlikte kiralamanın da tekrar canlandığını gördük... Ayrıca eski normalde belki de birkaç yılda yaşayacağımız dijital dönüşümü; hem bireyler hem de sektörler olarak çok kısa sürede yaşadık. Kiralama sektörünün de bu dönüşümün dışında kalmadığını ve özellikle dijital kanallarımıza ilginin daha da artığını söyleyebiliriz. LeasePlan Türkiye olarak; operasyonel kiralama pazarına uzun yıllardır “tiklakirala.com”, “İş Ortağım Platformu” gibi dijital yatırımlarımızla öncülük ediyorduk. Karantina sürecinde de bu durum değişmedi. Dijital kanallarımızı değişen müşteri ve partner ihtiyaçları doğrultusunda güncelleyip geliştirerek artan bu ilgiyi karşılayacak alt yapımızı kuvvetlendirdik.”

Değişim odaklı

Tüketici ve müşteri alışkanlıklarındaki söz konusu değişimler ışığında kiralama dünyasının da hızla değişeceğini, dijitalleşmeye hız vereceğini ifade eden Türkay Oktay, “Kiralamaya olan talebi olumsuz ve olumlu etkileyecek değişimler yaşanacak olsa da, net talep artmaya devam edecektir. Son ÖTV değişikliği ve artan kurlar nedeniyle yeni araç fiyatları çok arttı. Bu da ikinci el kiralamayı daha cazip hale getiriyor. Ayrıca yükselen faizlerle beraber şirketlerin satın alma yerine kiralamaya yöneldiğini görüyoruz. Salgın öncesi yaşanmaya başlanan sahiplik yerine kullanım ana akımı değişmeyecek, bireyler ve kurumlar sahiplikten uzaklaşmaya, ihtiyaçları kadar kullanmaya ve kiralamaya devam edecekler” dedi.

Salgının ne zaman biteceğini ve bundan sonraki seyrini tahmin etmenin zor olduğunu söyleyen LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Oktay, “LeasePlan Türkiye olarak; hedefimizi ‘filo büyüklüğümüzü düşürmemek ve pazar payımızı artırmak’ olarak özetleyebilirim. Kullanıcı alışkanlıklarında yaşanan değişikliklere hızlı adapte olmak, hızlı çözümler üretmek, dijitalleşme ve iş ortaklarımız için yeni ürünler tasarlamak yeni senede de yine odağımızda olacak” ifadelerini kullandı.