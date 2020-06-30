Herkes merak ediyordu? Tesla Cybertruck yüzebilecek mi?

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk şirketin ilk pick up modeli olan Cybertruck ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Söz konusu modelin amfibik özelliklere sahip bir konsept çalışmasına yorum yapan Musk "Bence bunu yapabiliriz" şeklinde bir cevap verdi.

Musk geçtiğimiz aylarda Cybertruck'ın suda bir süre yüzebileceğini iddia etmişti. Ancak bu aracın amfibik özelliklere sahip olduğu anlamına gelmiyor.

Tesla ilk elektrikli pickup modelini 2019’un son aylarında tanıtmıştı. İşte 2021 sonunda seri üretime geçmesi beklenen modelin özellikleri…

40 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olacak araç üç farklı versiyonla piyasaya sunulacak. 40 bin dolarlık tek motorlu başlangıç paketi 400 km'lik menzile sahip. İki motorlu ve dört çeker sistemiyle 500 km'ye yakın menzil sunan ikinci paket 50 bin dolarlık fiyat etiketiyle alınabilecek.

Maksimum 800 kilometre menzilli 3 motorlu ve dört çekerli versiyonun ise fiyatının 70 bin dolar olacağı belirtildi. Bu versiyonun 0'dan 100 km'ye hızlanması ise sadece 2.9 saniye. Bu en yüksek versiyona sahip olmak isteyenler bir yıl daha beklemek zorunda kalacak. Tesla bütün pickup modellerine otonom sürüş paketini de isteğe bağlı olarak ekleyecek. Otonom sürüş isteyenler 7 bin dolar daha ödemek zorunda kalacak.