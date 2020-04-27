BÄ°ST98.7590EURO7,560,29USD6,960,08ALTIN385,15-0,40
CANLI BORSA
Â°
Åžehir seÃ§iniz
    MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
    Geri DÃ¶n
    HaberlerOtomobil Haberleri Hibrit motorla geldiler!
    ABONE OL
    27.04.2020 - 09:57 |

    Hibrit motorla geldiler!

    Jaguar Land Rover, Ã¼Ã§ silindirli benzinli Ã¼nite ve bir elektrik motorundan oluÅŸan yeni plug-in hybrid sistemini tanÄ±ttÄ±.

    Hibrit motorla geldiler!

    Range Rover'Ä±n hibrit versiyonlarÄ± ilk olarak Range Rover Evoque ve Discovery Sport'ta kullanÄ±lacak, ardÄ±ndan diÄŸer modellere de eklenecek.

    Jaguar Land Roverâ€™Ä±n geliÅŸtirdiÄŸi plug-in hybrid sistem, 197 beygir gÃ¼Ã§ Ã¼reten 1.5 litre Ã¼Ã§ silindirli benzinli motor, 107 beygirlik bir elektrik motoru, 15 kWhâ€™lÄ±k kÃ¼Ã§Ã¼k bir batarya ve 8 ileri otomatik ÅŸanzÄ±mandan oluÅŸuyor. Bu kombinasyon sayesinde toplamda 304 beygir gÃ¼Ã§ ve 540 Nm tork aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kÄ±yor.

    Åžirket, yeni plug-in hybrid sistemle donatÄ±lan Range Rover Evoque P300e modelinin 0-100 km/s hÄ±zlanmasÄ±nÄ± 6.4 saniye, Discovery Sport P300e modelininkini de 6.6 saniye olarak aÃ§Ä±kladÄ±.

    Hibrit motorla geldiler

    Her iki SUV modelinde de DC hÄ±zlÄ± ÅŸarj desteÄŸi bulunuyor ve bataryalarÄ±n sÄ±fÄ±rdan yÃ¼zde 80 dolum oranÄ±na ulaÅŸmasÄ± 30 dakika sÃ¼rÃ¼yor. Evdeki standart prizden ÅŸarj edildiÄŸinde ise bataryanÄ±n tam doluma ulaÅŸmasÄ± 6 saat 42 dakika sÃ¼rÃ¼yor.

    Evoque P300e 66 kilometre, Discovery Sport P300e ise 62 kilometre saf elektrikli sÃ¼rÃ¼ÅŸ menziline sahip. SÃ¶z konusu modellerde Ã¼Ã§ farklÄ± sÃ¼rÃ¼ÅŸ modu bulunuyor.

    Hybrid modda benzinli Ã¼nite ve elektrik motoru birlikte uyum iÃ§erisinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. EV modunda aracÄ±n yalnÄ±zca elektrik motorundan gÃ¼Ã§ almasÄ± saÄŸlanÄ±yor. SAVE modunda ise ana gÃ¼Ã§ kaynaÄŸÄ±nÄ±n benzinli Ã¼nite olmasÄ± ve bataryanÄ±n belli bir seviyenin altÄ±na dÃ¼ÅŸmemesi saÄŸlanÄ±yor.

    Plug-in hybrid motorlu Evoque P300e ve Discovery Sport P300e modellerinin satÄ±ÅŸa sunulacaÄŸÄ± tarih ise henÃ¼z belli deÄŸil.

    Â

    Hibrit motorla geldiler

      Dila Tarkan önce ayaÄŸÄ±yla, sonra kafasÄ±yla top sektirdiDila Tarkan ile sevgilisi DaÄŸhan DoÄŸruer evde sürekli top oynuyor. Sosyetik güzel topçulara taÅŸ çÄ±kardÄ±.
      daha fazla video iÃ§in

      GÜNCEL HABERLER

      Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

      3 gün sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± gelecek mi?

      3 gÃ¼n sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± gelecek mi?

      Memur, iÅŸçi bütün çalÄ±ÅŸanlarÄ± ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

      Memur, iÅŸÃ§i bÃ¼tÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

      UçuÅŸlar ne zaman normale dönecek? TALPA BaÅŸkanÄ± yanÄ±tladÄ±

      UÃ§uÅŸlar ne zaman normale dÃ¶necek? TALPA BaÅŸkanÄ± yanÄ±tladÄ±

      AvcÄ±larâ€™da ÅŸaÅŸÄ±rtan görüntü! AÄŸaçlar papaÄŸanla doldu

      AvcÄ±larâ€™da ÅŸaÅŸÄ±rtan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼! AÄŸaÃ§lar papaÄŸanla doldu

      SÄ±radaki Haber