Hibrit motorla geldiler!

Range Rover'Ä±n hibrit versiyonlarÄ± ilk olarak Range Rover Evoque ve Discovery Sport'ta kullanÄ±lacak, ardÄ±ndan diÄŸer modellere de eklenecek.

Jaguar Land Roverâ€™Ä±n geliÅŸtirdiÄŸi plug-in hybrid sistem, 197 beygir gÃ¼Ã§ Ã¼reten 1.5 litre Ã¼Ã§ silindirli benzinli motor, 107 beygirlik bir elektrik motoru, 15 kWhâ€™lÄ±k kÃ¼Ã§Ã¼k bir batarya ve 8 ileri otomatik ÅŸanzÄ±mandan oluÅŸuyor. Bu kombinasyon sayesinde toplamda 304 beygir gÃ¼Ã§ ve 540 Nm tork aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kÄ±yor.

Åžirket, yeni plug-in hybrid sistemle donatÄ±lan Range Rover Evoque P300e modelinin 0-100 km/s hÄ±zlanmasÄ±nÄ± 6.4 saniye, Discovery Sport P300e modelininkini de 6.6 saniye olarak aÃ§Ä±kladÄ±.

Her iki SUV modelinde de DC hÄ±zlÄ± ÅŸarj desteÄŸi bulunuyor ve bataryalarÄ±n sÄ±fÄ±rdan yÃ¼zde 80 dolum oranÄ±na ulaÅŸmasÄ± 30 dakika sÃ¼rÃ¼yor. Evdeki standart prizden ÅŸarj edildiÄŸinde ise bataryanÄ±n tam doluma ulaÅŸmasÄ± 6 saat 42 dakika sÃ¼rÃ¼yor.

Evoque P300e 66 kilometre, Discovery Sport P300e ise 62 kilometre saf elektrikli sÃ¼rÃ¼ÅŸ menziline sahip. SÃ¶z konusu modellerde Ã¼Ã§ farklÄ± sÃ¼rÃ¼ÅŸ modu bulunuyor.

Hybrid modda benzinli Ã¼nite ve elektrik motoru birlikte uyum iÃ§erisinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. EV modunda aracÄ±n yalnÄ±zca elektrik motorundan gÃ¼Ã§ almasÄ± saÄŸlanÄ±yor. SAVE modunda ise ana gÃ¼Ã§ kaynaÄŸÄ±nÄ±n benzinli Ã¼nite olmasÄ± ve bataryanÄ±n belli bir seviyenin altÄ±na dÃ¼ÅŸmemesi saÄŸlanÄ±yor.

Plug-in hybrid motorlu Evoque P300e ve Discovery Sport P300e modellerinin satÄ±ÅŸa sunulacaÄŸÄ± tarih ise henÃ¼z belli deÄŸil.

Â