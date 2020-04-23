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    HaberlerOtomobil Haberleri Hyundai, 12 bin aracı geri çağırdı
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    23.04.2020 - 15:12 |

    Hyundai, 12 bin aracı geri çağırdı

    Hyundai, akıllı park sistemlerindeki sorun nedeniyle 2020 Sonata modellerini geri çağırmaya başladı.

    Hyundai'nin özellikle akıllı park sistemi özelliğinden reklam yaptığı 2020 Sonata modelleri, pek de şirketin istediği başarıyı elde edemedi.

    Yapılan araştırmalara göre 2020 Hyundai Sonata modellerinde bulunan akıllı park sisteminin, durması gereken yerde durmadığı ortaya çıktı. Hyundai, yaşanan sorunun ardından yaklaşık 12 bin Sonata 2020 model aracı geri çağırmaya başladı.

    Ulusal Karayolu Güvenliği Ofisi'nin (NHTSA) açıklamalarına göre, otomobilin akıllı park sisteminde bir hata bulunuyor.

    Sistem bu hata ile karşılaştığında aracın hareketini durdurma konusunda başarısız oluyor ve kazaların önünü açıyor.

    Hyundai şimdilik bu konudan kaynaklı mal ya da can kaybı yaşanmadığını belirtirken, yaşanan sorunun normal olmadığını söylüyor.

     Araçların yazılımı güncellenecek

    12 bin aracın sahiplerini ise oldukça kolay bir tamirat süreci bekliyor. Hyundai, sorunun yaşandığı araç sahiplerine ulaşarak en yakın bayiye gitmesini isteyecek. Bayilerde ise aracın yazılımı yenilenerek sorun giderilecek.

     

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