İmmobilizer Nedir, Nasıl Çalışır? İmmobilizer Anahtar Ne İşe Yarar?

İmmobilizer araç güvenliği için oldukça önemli bir sistemdir. Özellikle immobilizer sistemini duyan kişiler kendi araçlarında bu sistemin olup olmadığını merak etmektedirler.

Immobilizer Nedir?

Immobilizer motor ve otomobilde kullanılan anahtar tanıma sistemidir. Immobilizer sistemi yalnızca anahtar ile aracın açılıp kapanacağını belli eden sistemdir. Yeni nesil araçların tümünde immobilizer sistemi bulunmaktadır. Immobilizer sistemi güvenlikli sistemlerdendir. Özellikle otomobil ve diğer motorlu araçların hırsızlığının önüne geçilmesi için immobilizer sistemi bulunur. Immobilizer son teknoloji ile üretilmiş olan en güvenlikli sistemdir.

Immobilizer Nasıl Çalışır?

Hırsızlığa karşı yüksek düzeyde koruma sağlayan immobilizer sisteminin çalışma sistemi bulunmaktadır.

Anahtar ile kontak arasında bağlantı kurularak immobilizer sistemi çalışmaktadır. Elektronik sistemle birlikte çalışan immobilizer sistemi araç sahibinde ki anahtar sistemi ile çalışmasını sağlamaktadır. Immobilizer sisteminde şifreleme sistemi bulunmaktadır. Bu şifreleme doğrudan araç anahtarı ile bağlantılıdır. Bu sayede araç otomatik olarak çalıştırılır kapılar açılır ve motor durdurulması sağlanabilir.

Her araçta aynı immobilizer sistemi bulunmamaktadır. Immobilizer sisteminde araç antenine araç anahtarı arasında bir şifreleme kodu gönderir. Bu şekilde araç komuta göre açılır ve kapanır.

Immobilizer Anahtar Ne İşe Yarar?

Immobilizer anahtar araçlarda güvenlik sistemine katkı sağlar. Hırsızlığa karşı kurulan immobilizer sistemi ile araç üçüncü kişiler erişemez. Araç anahtar olmadan açılmaz. Uzaktan oturarak aracı immobilizer anahtar ile birlikte kontrol edebilirsiniz. Bu sayede araçların çalınması da engellenir.