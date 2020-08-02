02.08.2020 - 10:18 |
İşte dünyanın en pahalı otomobili Bugatti La Voiture Noire
Dünyanın en pahalı otomobili olarak lanse edilen Bugatti La Voiture Noire otomobilini satın alan dünyaca ünlü isim belli oldu.
El ile üretilmiş karbon fiber gövdesi ile dikkat çeken La Voiture Noire, Divo gibi araçların izinden gitse de münhasırlık seviyesini daha da yukarıya taşıyor.
Araç; Chiron, Chiron Sport ve Divo'da da bulunan 4 turbolu 8.0 litrelik W16 motoru kullanıyor
Bu motor 1500 beygir gücü ve 1600 Nm tork üretebiliyor.
Dışarıdan bakıldığında eşsiz şık tasarımı ile göz kamaştıran araç, 1936-38 yılları arasında üretilen Type 57 SC Atlantic modelini referans alınarak üretildi.
Tasarımı ile görenlerin başını döndüren Bugatti La Voiture Noire, satış fiyatı ile resmen dudakları uçuklattı.
6 egzoz sistemini bünyesinde barındıran otomobilde boydan boya LED stop lambalar bulunuyor.