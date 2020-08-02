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    HaberlerOtomobil Haberleri İşte dünyanın en pahalı otomobili Bugatti La Voiture Noire
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    02.08.2020 - 10:18 |

    İşte dünyanın en pahalı otomobili Bugatti La Voiture Noire

    Dünyanın en pahalı otomobili olarak lanse edilen Bugatti La Voiture Noire otomobilini satın alan dünyaca ünlü isim belli oldu.

    İşte dünyanın en pahalı otomobili Bugatti La Voiture Noire

    El ile üretilmiş karbon fiber gövdesi ile dikkat çeken La Voiture Noire, Divo gibi araçların izinden gitse de münhasırlık seviyesini daha da yukarıya taşıyor.

    Araç; Chiron, Chiron Sport ve Divo'da da bulunan 4 turbolu 8.0 litrelik W16 motoru kullanıyor

    Bu motor 1500 beygir gücü ve 1600 Nm tork üretebiliyor.

    Dışarıdan bakıldığında eşsiz şık tasarımı ile göz kamaştıran araç, 1936-38 yılları arasında üretilen Type 57 SC Atlantic modelini referans alınarak üretildi.

    İşte dünyanın en pahalı otomobili Bugatti La Voiture Noire

    Tasarımı ile görenlerin başını döndüren Bugatti La Voiture Noire, satış fiyatı ile resmen dudakları uçuklattı.

    6 egzoz sistemini bünyesinde barındıran otomobilde boydan boya LED stop lambalar bulunuyor.

      2 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni2 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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