Karter Nedir? Araçlarda Karter Contası Ve Tapası Ne İşe Yarar?

Motor yağının depolanmasını ve soğutulmasını sağlayan sistem karter olarak bilinmektedir. Bu sistem motor bloğunun hemen alt bölümünde yer alır. Böylece motor yağının daha sağlıklı şekilde kullanılmasına önemli bir etki oluşturur. Çelik saçtan yapılmış olan bu yapı uzun ömürlü bir kullanım imkanı sağlamaktadır.



Karter Nedir?



Karter kısaca araçta bulunan motor yağının depolanması ile beraber soğutulmasını sağlayan bir sistemdir. Bu yapı aynı zamanda motorun alt kısmında bulunan krank mili, krank bölmesi ve yataklarını da kapatarak koruma altına almış olur. Karter bölümünde biriken yağ, pompa ile beraber basınçlı olarak gerekli motor parçalarına aktarılır. Bunlar içerisinde Krank mili, supap mekanizması ve silindir ile piston gibi çok önemli parçalar yer alır. Böylece aracın yağ ihtiyacı olan farklı parçalara düzenli olarak gerekli olan aktarımı elde eder.



Araçlarda Karter Contası ve Tapası Ne İşe Yarar?



Aracın en önemli parçalarından biri ile olan karter için aynı zamanda contası ve tapası da çok önemlidir. Bunların kendi içerisinde farklı görevleri bulunur. Örneğin karter tapası yağın tahliye edilebilmesi noktasında kullanılmaktadır. Karter tapası açılmak suretiyle yağ bu noktada transfer edilir. Bu sistemin bazıları mıknatıslıdır. Böylece küçük metal parçaları çekmek suretiyle yağdan ayırma imkanı sağlar.



Karter contası ise yağ sızıntılarını önlemek amaçlı kullanılmaktadır. Özellikle karter bölümünde bulunan yağın diğer kısımları sağlıklı şekilde aktarılması için kaliteli conta kullanılması gerekmektedir. Böylece sıkıntıların önüne geçilir ve aynı zamanda daha fazla yağ kullanımı yaşanma sorunu engellenir.