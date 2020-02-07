KIA’dan faiz fırsatları

KIA Sportage’da 50 bin TL’ye 18 ay taksit ve yüzde sıfır faiz avantajı sunuyor. KIA ayrıca; Ceed, Picanto, Stonic ve Rio modellerinde 30 bin TL’ye 15 ay yüzde 0,59 faiz fırsatı sunarken, KOBİ’lerin en çok tercih ettiği Bongo’da ise yüzde 0 faizle otomobil severleri yetkili satış noktalarına bekliyor.

KIA, şubat ayına özel hazırladığı fırsatlarla tüketicilerine avantajlı seçenekler sunuyor. Kampanyalar çerçevesinde Sportage, Ceed, Stonic, Rio, Picanto ve Bongo’da avantajlı fiyat ve donanım seçenekleri ile sevenlerini bekliyor bekliyor.

KIA’da birçok modelde faiz indirimi uygulanıyor



Çift renk seçeneği, sunroof avantajı, 17 inçlik alaşım jantları, standart olarak sunduğu 7 inçlik multimedya sistemi & geri görüş kamerası ve yakıt verimliliğiyle B SUV segmentinde dikkat çeken Stonic, 1.4 benzinli ve 1.6 dizel motor seçenekleriyle C hatchback segmentinde ezberleri bozan Ceed ve A segmentinde tasarımı ve sınıfının üstünde iç hacmiyle rakiplerinden ayrılan Picanto, şubat ayı boyunca 30.000 TL’ye 15 ay boyunca %0,59 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

Dinamik tasarımı ve boyutlarıyla sınıfının önde gelen araçlarından olan KIA Rio, şubat ayının sonuna kadar 30 bin TL’ye, 12 ay boyunca yüzde sıfır faiz avantajıyla yetkili satış noktalarında yeni sahiplerini bekliyor.

SUV sevenlerin gözdesi Sportage’da kampanya devam ediyor



Makyajlanan dördüncü nesliyle C-SUV segmentinde iddiasını arttıran KIA Sportage’da sıfır faiz avantajı devam ediyor. 136 beygirlik güç üreten 1.6 litrelik dizel motora sahip olan Sportage, iç ve dış tasarımıyla birlikte geniş bagaj hacmi ve gelişmiş donanım özellikleriyle de fark yaratıyor. Sportage, şubat ayının sonuna kadar Elegance 4X4, Prestige ve Prestige Design paketlerinde 50 bin TL’ye 18 ay sıfır faiz fırsatıyla KIA yetkili satış noktalarında SUV severleri bekliyor.



KIA ayrıca, geniş yükleme kapasitesi ve kolay hareket kabiliyetiyle ticarette fark yaratmak isteyen KOBİ’lerin tercihi olan Bongo’da da 30 bin TL’ye 12 ay sıfır faiz fırsatı sunuyor.