Kia’dan ilginç hedef!

Koreli otomotiv üreticisi Kia, Plan S adını verdiği elektrikli otomobil stratejisi ile ilgili yeni detaylar açıkladı. Elektrikli otomobil pazarının büyümesini hedefleyen markanın, 2027 yılına kadar 7 yeni elektrikli otomobil tanıtacağı belirtildi.

Bu modeller içinde, 7 kişilik SUV, hatchback, station wagon gibi farklı karoserlerin yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

Kia'nın 2029 yılında satışlarının dörtte birinin elektrikli otomobillerden oluşacağı kaydediliyor. Koreli markanın yapacağı atılımlar ile Tesla ile Volkswagen ile elektrikli otomobil alanındaki rekabette elini güçlendirmek istediği aktarılıyor.

Kia'nın elektrikli otomobilleri Hyundai Group'un E-GMP isimli platformunda üretilecek. 800 volt teknolojisine sahip platform, farklı gövde seçenekleri için elverişli olacak.

Bataryalı otomobiller haricinde, Kia'nın 2025 yılında hidrojen yakıt hücreli bir başka elektrikli otomobil tanıtacağı da belirtildi. Söz konusu modelin 650 km menzil sunan Hyundai Nexo ile benzer teknolojiye sahip olacağı tahmin ediliyor.

Kia'nın elektrikli otomobilleri için Avrupa'da 2 bin 400 adet şarj istasyonu kurulumu yapacağı da verilen bilgiler arasında.