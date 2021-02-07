Km Sorgulama: Sms İle Plakadan Araç Km Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?



Farklı kaynaklardan araç km sorgulaması yapılabilir. 3 faklı şekilde aracın kilometresini sorgulamak mümkün olmaktadır. SMS ile araç sorgulamak alternatiflerden bir tanesidir. Farklı kaynaklardan sorgulama yaparak, sağlıklı veri elde etmek mümkündür.



SMS ile Plakadan Araç KM Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?



Kilometre sorgulama için SMS kullanımı mümkündür. Bu işlem belli bir ücret karşılığı yapılmaktadır. Kilometre sorgulaması yapmak için aracın plaka veya şase numarası bilgisine ihtiyaç vardır. Otomobilin plakasının veya şase numarasının 5664’e bitişik yazılarak mesaj atılması gerekir. Daha sonra kilometre bilgileri kişiye ulaştırılır. Bu sorgulama için bir alternatif olarak değerlendirilir.



KM Sorgulama



KM sorgulama işlemleri için farklı iki kaynak daha söz konusudur. Şase numarası ile ve TÜVTÜRK üzerinden muayene rapor numarası ile de sorgulama yapmak mümkündür. Bu işlemler ise şu şekilde yapılmaktadır.

Şase No İle Kilometre Sorgulama: Şase numarası bilgisi ile kilometre sorgulanabilir. Bu işlem için HGS mobil uygulaması olarak bilinen uygulama kullanılır. Günümüz teknolojisinde pek çok işlem akıllı telefonlar sayesinde çözülebilmektedir. Telefona HGS mobil uygulamasını yükleyerek, işlem yapmak mümkündür. Uygulama yüklendikten sonra, ekrandaki KM yazısı tıklanır ve araç plakası ve şasi numarası girilir. Araç km bilgilerine ulaşmak mümkün olur. .Bu işlemde ücret karşılığı yapılmaktadır.

TÜVTÜRK Kilometre Sorgulama: Bir diğer kilometre sorgulama yöntemi de TÜVTÜRK üzerinden yapılabilmektedir. Araçların trafiğe çıkabilmesi için TÜVTÜRK’te işlem yaptırması zorunludur. Bu nedenle, burada araç bilgileri mevcuttur. TÜVTÜRK sitesine giriş yaptıktan sonra, km sorgulama kısmı görülür. Bu bölümün alt kısmında, araç muayene sorgulama ibaresi açılır. Plaka ve muayene rapor numarası bilgisinin işlenmesi gerekir. Bu bilgininde araç sahibinden temin edilmesi gerekmektedir.

Araç alırken her türlü kontrolü yaptırmak faydalı olacaktır. Birkaç farklı kaynaktan yapılan kontroller alıcının zarara uğramasının da önüne geçmiş olur. Araç üzerinde oynama yapılarak, kilometre düşürme işlemi yapılmış olabilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak ve değerinin üzerinde araç almamak için gerekli araştırmalar yapılmalıdır.