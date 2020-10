Lastik Hava Basıncı Kaç Olmalıdır? Fazla Olursa Ve Az Olursa Ne Olur?

Araç lastiği üzerinde herhangi bir sorun yok ise her 15 ile 30 gün arasında mutlaka hava kontrolü yapılmalıdır. Zaman içerisinde ve ideal hava şartları noktasında araç lastikleri genelde 0,69 (psi-bar) basınç kaybı yaşar. Bu kayıp normaldir ve önemli olan yaşanabilecek kayıp kapsamında düzenli olarak araçların lastiklerini istenilen değer aradığında tutmaktır.



Lastik Hava Basıncı Kaç Olmalıdır?



Özellikle virajlarda, fren yaparken ya da yakıt tüketim noktasında iyi bir performans elde edebilmek için lastik hava basıncı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bunu gerçekleştirmek ve lastiğin hava basıncını ayarlamak oldukça kolaydır. Zira her yakıt istasyonunda hava basınç istasyonu bulunur. Böylece farklı yakıt istasyonları üzerinden ücretsiz şekilde lastiklerinizi şişirebilirsiniz.



Her aracın marka ve modeli ile beraber lastik özelliklerine bağlı şekilde değişik hava basınç değerleri bulunur. Bu konuda araç kullanma kılavuzu, kaporta altı bilgi kağıdı, kapı arasında yer alan sürücü bilgilendirme bölümü üzerinden de araç lastiğinin ne kadar hava basıncına ihtiyaç olduğunu anlamak mümkün. Böylece lastiğinizin değerine bağlı olarak hava basıncı istasyonu üzerinden lastiklerinizi rahatlıkla şişirebilirsiniz.



Eğer lastik hava basıncı az olursa o zaman yüksek yakıt kaybı yaşanır ve araç gereksiz yere ciddi anlamda efor sarf eder. Aynı zamanda lastiğin patlama riskini artırır ve kaza riskini de doğal olarak ciddi noktaya ulaştırır. Fazla basıncı ise lastiklerin taban bölümünün kısa sürede aşınmasına sebep olur. O yüzden mutlaka tam rakam üzerinden dijital gösterge eşliğinde, hava basınç istasyonları ile lastikler şişirilmelidir.