Lastik seçerken nelere dikkat edilmeli?

Yıl boyu kullanılabilecek dört mevsim lastikleri mi seçmeli yoksa hepsini kış lastikleriyle mi değiştirmeli? Özellikle kış lastiği mevzuatının yürürlükte olduğu ülkelerde şu an pek çok sürücü bu soruyu kendisine soruyor. Kolay bir cevabı olmasa da bu soruyu yanıtlamak için otomobilin ne zaman, nerede ve nasıl kullanılacağını tam olarak anlamak ve beklenen performansı bilmek gerekiyor. Belirli bir mevsim lastiğinin performans açısından şart olduğu durumlar haricinde dört mevsim lastiklerin pek çok koşulda işe yaradığı düşünüldüğünde her sürücü hakkında genel bir tablo oluşturan bu faktörlerin tümü satınalma kararını etkileyebiliyor. Öte yandan bu iki lastik türünün ortak bir noktası bulunuyor; her lastiğin yanağında taşıması gereken “M+S” veya 3PMSF işareti (farklı ülkelerdeki yasal düzenlemelere göre), tipini göstermenin yanı sıra sürücülerin ceza almalarını önlüyor ve kış koşullarında bile güvenliği garanti ediyor.

DİNAMİK VE ÇOK YOL YAPAN SÜRÜCÜLER İÇİN KIŞ LASTİĞİ

İster iş ister keyif amaçlı olsun kışın çok yol yapılıyor veya her türlü kış koşulunda maksimum performans gerekiyorsa seçim kesinlikle kış lastikleri olmalıdır. Sonbahar ve kış mevsiminde hava sıcaklığının 7 derecenin altına indiği durumlarda yaz lastikleri artık en iyi sonucu vermiyor ve dolayısıyla daha fazla performans bekleyen sürücüler için kış lastikleri daha iyi bir seçenek oluyor. Kış lastikleri, hava sıcaklığı 0’ın altına düşse dahi güçlü performans sergileyen daha yumuşak hamuru sayesinde kavramanın az olduğu zeminlerde bile optimal yol tutuşu, çekiş ve frenlemeyi garanti ediyor; bunların hepsi emniyeti ve konforu artırıyor. Kış hamurlarının kimyasal özellikleri, fren mesafelerinin hem ıslak (%15'e varan oranda) hem karlı zeminde yaz lastiğine kıyasla %50'ye kadar kısalmasını sağlıyor. Kış lastiklerinin kendine özgü sırt deseni de performansı iyileştiriyor; özellikle de karı hapsetmek ve sürtünme ile kavramayı artırmak için tasarlanan sırt blokları sayesinde kar zincirine duyulan ihtiyacı da ortadan kaldırıyor. Yağmur sırasında suyun hızlı ve verimli bir şekilde dağılmasını sağlayan geniş kanallar ayrıca ıslak zeminde daha güvenli sürüş için suda kızaklama riskini de azaltıyor. Kış lastiklerinde M+S veya M&S ve M-S işaretleri (çamur ve kar anlamında) bulunuyor. Bu işaretlere genellikle 3MPF sembolü (bir dağ ve kar tanesinin betimlendiği ‘kar tanesi ve üç zirveli dağ’ simgesi) eşlik ediyor. Bu sembol, kış lastiklerini farklılaştırıyor.

HER İHTİYACA UYGUN ÇÖZÜMLER

Pirelli, daha güçlü otomobiller kullanan sürücüler için P Zero Winter lastik serisini sunuyor. Pirelli, bir P Zero özelliği olarak bu lastikleri ‘mükemmel uyum’ stratejisi doğrultusunda otomobil üreticileriyle birlikte geliştiriyor. Mükemmel uyum, lastiklerin donanımı oldukları otomobiller için üretilmesi anlamına geliyor. Winter Sottozero 3, en gelişmiş premium otomobillere üstün performans sunarken Snow Control Serie 3 şehirlerde kullanılan özellikle A ve B segmenti otomobil kullanan sürücülere hitap ediyor. Yeni nesil SUV ve crossover araçlar için Scorpion Winter, minibüs ve diğer hafif ticari açlar için de Carrier Winter kış lastikleri yelpazesinde yer alıyor.

KENT SÜRÜCÜLERİ İÇİN DÖRT MEVSİM LASTİKLER

Otomobil çoğunlukla dağlık bölgelerden uzakta, -5°C ila +25° C arası hava sıcaklıklarında kullanılıyor ve sportif performansa ihtiyaç duymadan yılda 25.000 kilometreden daha az yol yapıyorsa en iyi seçim, dört mevsim lastikleri olacaktır. Dört mevsim lastiklerin tipik özelliği olan tasarım ve sırt deseni, gerek ıslak gerek kuru asfaltta hem düşük hem yüksek hava sıcaklıklarında iyi performans sergileyecek kadar dengelidir. Dört mevsim lastikler, çok yönlüdür ve genelde iyi bir performans sergilerler. Her ne kadar yaz lastiklerinin yaz mevsimindeki ve kış lastiklerin kış aylarındaki performans seviyesine ulaşmasalar da belirtilen koşullarda mükemmel bir uzlaşma sunarlar.

HER SEGMENTE HİTAP EDİYOR

Pirelli’nin geniş dört mevsim lastik yelpazesi çok çeşitli otomobillere hitap ediyor. Cinturato All Season Plus, 15 - 20 inç arası lastiklere sahip olan ve otomobillerini daha ziyade şehir içinde kullanan sürücülerin ihtiyaçları düşünülerek tasarlandı. Pirelli, crossover veya SUV sürücülerine Scorpion Verde All Season SF lastiği sunarken minibüs ve diğer hafif ticari araçlara yönelik Carrier All Season dört mevsim lastik yelpazesini tamamlıyor. Cinturato All Season Plus ve Scorpion Verde All Season SF ayrıca dört milimetreye kadar deliklerde bile sürücülerin yola devam etmelerini sağlayan ‘Seal Inside’ teknolojisiyle de sunuluyor. Scorpion Verde All Season lastiğin Kendinden Destekli ‘Run Flat’ (patlasa da yola devam edebilen) özellikli bir seçeneği de bulunuyor.