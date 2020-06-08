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    HaberlerOtomobil Haberleri Maserati Ghibli Hybrid Ekim’de Türkiye’de!
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    08.06.2020 - 09:19 |

    Maserati Ghibli Hybrid Ekim’de Türkiye’de!

    İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati, Avv. Giovanni Agnelli Fabrikası’nda 100 bin adetten fazla ürettiği efsane modeli Ghibli’nin hibrit versiyonunu hayata geçirmeye hazırlanıyor.

    Maserati Ghibli Hybrid Ekim’de Türkiye’de!

    Gerçekleştirdiği modernizasyon yatırımlarıyla üretim hatlarını yenileyen ve geleceğin teknolojilerini tecrübesiyle buluşturan marka, böylelikle Ghibli Hybrid ile tarihinin ilk hibrit motorlu aracını da ortaya çıkarmış olacak. Maserati Ghibli Hybrid’in ülkemizde Ekim ayında satışa sunulması planlanıyor.

    Tarihinde 105 yılı geride bırakan Maserati, otomobil tutkunlarının hafızalarına damga vuran Ghibli modelini yeni bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Maserati, bu kapsamda bugüne kadar Avv. Giovanni Agnelli Fabrikası’nda 100 bin adetten fazla ürettiği efsane Ghibli modelinin hibrit versiyonunu, sürdürülebilir bir gelecek için dünya pazarlarına sunacak.

    Estetik ve güçlü otomobil üretim geleneğini yeni dönem vizyonuyla buluşturan Maserati’nin modernizasyon yatırımının meyvelerinden olan çevreci Ghibli, aynı zamanda markanın ürettiği ilk hibrit motorlu otomobil olmasıyla da önem taşıyor. Ghibli Hybrid, Maserati’nin Türkiye’deki tek temsilcisi olan Fer-Mas aracılığıyla Ekim ayında Maserati tutkunlarıyla buluşacak. 

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